Краснуха – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Особенно оно опасно для беременных женщин.
В Минздраве рассказали о симптомах и профилактике заболевания.
Симптомы краснухи:
- розовая и красная сыпь на лице и туловище (появляется через 48 часов после общих признаков);
- увеличение лимфатических узлов;
- умеренная лихорадка;
- конъюктивит;
- насморк и головные боли.
Краснуха очень опасна для беременных женщин. Инфицирование может привести к выкидышу, мертворождению или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи.
Какие последствия синдрома врожденной краснухи:
- патологии глаз, органов слуха, сердца и мозга;
- пожизненные формы инвалидности (аутизм, сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы).
Профилактика краснухи
Предотвратить болезнь можно только с помощью вакцинации.
В Украине прививку делают два раза:
- в год вводят первую дозу вакцины;
- в 6 лет — вторую дозу.
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Человеку вводят трехкомпонентную вакцину КПК, которая обеспечивает иммунитет от кори, паротита и краснухи.