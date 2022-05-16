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Очень опасна для беременных: что такое краснуха и ее симптомы

16 мая 2022, 18:07
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вагітнітсть, догляд за шкірою
Источник: Depositphotos

Краснуха – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Особенно оно опасно для беременных женщин.

В Минздраве рассказали о симптомах и профилактике заболевания.

Симптомы краснухи:

  • розовая и красная сыпь на лице и туловище (появляется через 48 часов после общих признаков);
  • увеличение лимфатических узлов;
  • умеренная лихорадка;
  • конъюктивит;
  • насморк и головные боли.
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Краснуха очень опасна для беременных женщин. Инфицирование может привести к выкидышу, мертворождению или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи.

Какие последствия синдрома врожденной краснухи:

  • патологии глаз, органов слуха, сердца и мозга;
  • пожизненные формы инвалидности (аутизм, сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы).

Профилактика краснухи

Предотвратить болезнь можно только с помощью вакцинации.

В Украине прививку делают два раза:

  • в год вводят первую дозу вакцины;
  • в 6 лет — вторую дозу.
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Человеку вводят трехкомпонентную вакцину КПК, которая обеспечивает иммунитет от кори, паротита и краснухи.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация, МОЗ Украины
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