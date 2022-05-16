Краснуха – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Особенно оно опасно для беременных женщин.

В Минздраве рассказали о симптомах и профилактике заболевания.

Симптомы краснухи:

розовая и красная сыпь на лице и туловище (появляется через 48 часов после общих признаков);

увеличение лимфатических узлов;

умеренная лихорадка;

конъюктивит;

насморк и головные боли.

Краснуха очень опасна для беременных женщин. Инфицирование может привести к выкидышу, мертворождению или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи.

Какие последствия синдрома врожденной краснухи:

патологии глаз, органов слуха, сердца и мозга;

пожизненные формы инвалидности (аутизм, сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы).

Профилактика краснухи

Предотвратить болезнь можно только с помощью вакцинации.

В Украине прививку делают два раза:

в год вводят первую дозу вакцины;

в 6 лет — вторую дозу.

Человеку вводят трехкомпонентную вакцину КПК, которая обеспечивает иммунитет от кори, паротита и краснухи.