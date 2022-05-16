Краснуха – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Особливо воно небезпечне для вагітних жінок.

У МОЗ розповіли про симптоми та профілактику захворювання.

Симптоми краснухи:

рожевий та червоний висип на обличчі та тулубі (з’являється через 48 годин після загальних ознак);

збільшення лімфатичних вузлів;

помірна гарячка;

кон’юктивіт;

нежить та головний біль.

Краснуха дуже небезпечна для вагітних жінок. Інфікування може призвести до викидня, мертвонародження чи народження дитини із синдромом вродженої краснухи.

Які наслідки синдрому вродженої краснухи:

патології очей, органів слуху, серця та мозку;

довічні форми інвалідності (аутизм, цукровий діабет та дисфункція щитоподібної залози).

Профілактика краснухи

Запобігти хворобі можна лише за допомогою вакцинації.

В Україні щеплення проводять двічі:

в рік вводять першу дозу вакцини;

в 6 років – другу дозу.

Людині вводять трикомпонентну вакцину КПК, яка забезпечує імунітет від кору, паротиту та краснухи.