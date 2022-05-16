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Дуже небезпечна для вагітних: що таке краснуха та її симптоми

16 Травня 2022, 18:07
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вагітнітсть, догляд за шкірою
Джерело: Depositphotos

Краснуха – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Особливо воно небезпечне для вагітних жінок.

У МОЗ розповіли про симптоми та профілактику захворювання.

Симптоми краснухи:

  • рожевий та червоний висип на обличчі та тулубі (з’являється через 48 годин після загальних ознак);
  • збільшення лімфатичних вузлів;
  • помірна гарячка;
  • кон’юктивіт;
  • нежить та головний біль.
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Краснуха дуже небезпечна для вагітних жінок. Інфікування може призвести до викидня, мертвонародження чи народження дитини із синдромом вродженої краснухи.

Які наслідки синдрому вродженої краснухи:

  • патології очей, органів слуху, серця та мозку;
  • довічні форми інвалідності (аутизм, цукровий діабет та дисфункція щитоподібної залози).

Профілактика краснухи

Запобігти хворобі можна лише за допомогою вакцинації.

В Україні щеплення проводять двічі:

  • в рік вводять першу дозу вакцини;
  • в 6 років – другу дозу.
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Людині вводять трикомпонентну вакцину КПК, яка забезпечує імунітет від кору, паротиту та краснухи.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація, МОЗ України
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