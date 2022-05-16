Краснуха – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Особливо воно небезпечне для вагітних жінок.
У МОЗ розповіли про симптоми та профілактику захворювання.
Симптоми краснухи:
- рожевий та червоний висип на обличчі та тулубі (з’являється через 48 годин після загальних ознак);
- збільшення лімфатичних вузлів;
- помірна гарячка;
- кон’юктивіт;
- нежить та головний біль.
Краснуха дуже небезпечна для вагітних жінок. Інфікування може призвести до викидня, мертвонародження чи народження дитини із синдромом вродженої краснухи.
Які наслідки синдрому вродженої краснухи:
- патології очей, органів слуху, серця та мозку;
- довічні форми інвалідності (аутизм, цукровий діабет та дисфункція щитоподібної залози).
Профілактика краснухи
Запобігти хворобі можна лише за допомогою вакцинації.
В Україні щеплення проводять двічі:
- в рік вводять першу дозу вакцини;
- в 6 років – другу дозу.
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Людині вводять трикомпонентну вакцину КПК, яка забезпечує імунітет від кору, паротиту та краснухи.