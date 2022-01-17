Синдром беспокойных ног (СБН) — это неврологическое нарушение движений конечностей, которое часто ассоциируется с жалобами на сон. Пациенты с этим заболеванием жалуются на ощущение непреодолимого желания двигать ногами, которое не болезненно, но явно беспокоит.

Психолог Беата Надь рассказала в социальных сетях о том, почему возникает этот синдром, как он проявляется и можно ли его вылечить.

Причины возникновения

— Всем пациентам с симптомами СБН необходимо обследоваться на дефицит железа. Другие причины СБН: дефицит фолатов, магния, амилоидоз, сахарный диабет, пояснично-крестцовая радикулопатия, болезнь Лайма, ревматоидный артрит, дефицит витамина B 12, частая сдача крови и тому подобное, — отметила специалист.

Еще одна причина синдрома беспокойных ног — это беременность. Обычно заболевание исчезает в течение нескольких недель после родов.

Симптомы заболевания ⠀

Диагностические критерии международной исследовательской группы СБН (IRLSSG) таковы:

тяга к движению ногами обычно, но не всегда, вызвано дискомфортом и неприятными ощущениями в ногах;⠀

тяга к движению ног и любые сопутствующие неприятные ощущения начинаются или усиливаются во время периодов покоя или бездействия, например, в положени лежа или сидя;⠀

тяга к движению ног и любые сопутствующие неприятные ощущения частично или полностью снимаются движениями, например, ходьбой или растяжкой, по крайней мере до тех пор, пока активность продолжается;

тяга к движению ног и любые сопутствующие неприятные ощущения во время отдыха или бездействия возникают либо усиливаются в основном вечером или ночью.

Примерно 85% пациентов с СБН имеют периодические движения ног во сне (ПЛМС) — это характеризуется непроизвольным, сильным тыльным сгибанием стопы, которое длится 0,5-5 секунд и происходит каждые 20-40 секунд в течение сна.

Лечение СБН

Медикаментозное: специалисты могут назначить агонисты дофаминовых рецепторов, бензодиазепины, леводопу, опиоиды, антиконвульсанты, соли железа. По словам психолога, выбор лекарств зависит от тяжести симптомов, когнитивного статуса, анамнеза и сопутствующих заболеваний.

Немедикаментозное лечение:

гигиена сна;

отказ от кофеина, алкоголя и никотина;

прекращение употребления, если это возможно, лекарств, которые вызывают или обостряют СБН (антидофаминергические препараты, димедрол, трициклические антидепрессанты, литий, бета-блокаторы);

упражнения;

физические методы перед сном: горячая или холодная ванна, гидромассажная ванна, массаж конечностей, а также вибрационная или электрическая стимуляция стоп и пальцев ног.

Источник: Надь Беата