Синдром неспокійних ніг (СНН) – це неврологічне порушення рухів кінцівок, яке часто асоціюється зі скаргами на сон. Пацієнти з цим захворюванням скаржаться на відчуття непереборного бажання рухати ногами, яке не болюче, але явно турбує.

Психологиня Беата Надь розповіла у соціальних мережах про те, чому виникає цей синдром, як він проявляється та чи можна його вилікувати.

Причини виникнення

– Усім пацієнтам із симптомами СНН необхідно обстежити дефіцит заліза. Інші причини СНН: дефіцит фолатів, магнію, амілоїдоз, цукровий діабет, попереково-крижова радикулопатія, хвороба Лайма, ревматоїдний артрит, дефіцит вітаміну B 12, часта здача крові тощо, – зазначила спеціалістка.

Ще одна причина синдрому неспокійних ніг – це вагітність. Зазвичай захворювання зникає протягом кількох тижнів після пологів.

Симптоми захворювання ⠀

Діагностичні критерії Міжнародної дослідницької групи СНН (IRLSSG) такі:

потяг до руху ногами зазвичай, але не завжди, викликаний дискомфортом і неприємними відчуттями в ногах;⠀

потяг до руху ніг і будь-які супутні неприємні відчуття починаються або посилюються під час періодів спокою або бездіяльності, наприклад, лежачи або сидячи;⠀

потяг до руху ніг і будь-які супутні неприємні відчуття частково або повністю знімаються рухами, наприклад, ходьбою або розтягуванням, принаймні поки активність триває;

потяг до руху ногами та будь-які супутні неприємні відчуття під час відпочинку або бездіяльності виникають або посилюються в основному ввечері чи вночі.

Приблизно 85% пацієнтів із СНН мають періодичні рухи ніг уві сні (ПЛМС) – це характеризується мимовільним, сильним тильним згинанням стопи, яке триває 0,5-5 секунд і відбувається кожні 20-40 секунд протягом сну.⠀

Лікування СНН

Медикаментозне: спеціалісти можуть призначити агоністи дофамінових рецепторів, бензодіазепіни, леводопу, опіоїди, антиконвульсанти, солі заліза. За словами психологині, вибір ліків залежить від тяжкості симптомів, когнітивного статусу, анамнезу та супутніх захворювань.

Немедикаментозне лікування:

гігієна сну;

відмова від кофеїну, алкоголю та нікотину;

припинення вживання, якщо це можливо, ліків, які викликають або загострюють СНН (антидофамінергічні препарати, димедрол, трициклічні антидепресанти, літій, бета-блокатори);

вправи;

фізичні методи перед сном: гаряча або холодна ванна, гідромасажна ванна, масаж кінцівок, а також вібраційна або електрична стимуляція стоп і пальців ніг.

Джерело: Надь Беата