Дано известно, что физическая активность помогает контролировать уровень сахара в крови больных диабетом II типа.

Поскольку болеют этой болезнью в основном люди среднего и пожилого возраста, то эндокринологи предлагают им больше ходить пешком — не менее 10 тыс. шагов, приседать, если состояние коленей позволяет, подниматься и спускаться по лестнице.

Но наш эксперт, нутрициолог Наталья Наумова, ссылаясь на исследования эндокринологов, утверждает, что некоторые упражнения в плане контроля над уровнем сахара полезнее других.

— Исследование, опубликованное в The American Journal of Medicine, содержит своеобразный рейтинг физических упражнений для контроля уровня глюкозы в крови у людей с диабетом II типа, — говорит Наталья.

На первом месте в рейтинге влияния на уровень сахара в крови — обычные аэробные упражнения: велосипед, плавание и ходьба.

Они ускоряют частоту сердечных сокращений и потребление организмом кислорода, что помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

На втором — упражнения с сопротивлением.

— Имеется в виду работа с гантелями, резистивными лентами и т. д. Такие упражнения способствуют повышению чувствительности к инсулину, — объясняет Наумова.

На третьем месте — просто уменьшение времени непрерывного сидения — перед компьютером, телевизором, за книгой или вязанием. Движение в течение дня способствует стабилизации уровня глюкозы в крови и уровня инсулина.

И больше всего вас удивит то, что для диабетиков физические упражнения во второй половине дня более действенны, чем нагрузки утром. Это доказали ученые.

— Да. Получены убедительные результаты, что выполнение простейших физических упражнений во второй половине дня, или же вечером, наиболее эффективно влияют на чувствительность к инсулину, — говорит Наталья Наумова.

То есть, вечерняя прогулка, или упражнения с гантелями более полезны для контроля уровня глюкозы, чем такие же упражнения утром.

Это исследование должно изменить отношение диабетиков к физическим нагрузкам. Физические упражнения и движение надо рассматривать как лекарство, которое может увеличить эффективность фармакологических препаратов.

Причем, это не требует посещения спортивных залов или стадионов, а, следовательно, и дополнительных расходов — дома и рядом с домом бесплатно можно получить прекрасный и необременительный лечебный сеанс физтерапии.