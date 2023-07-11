Давно відомо, що фізична активність допомагає контролювати рівень цукру в крові хворих на діабет II типу.

Оскільки хворіють на цю хворобу здебільшого люди середнього і похилого віку, то ендокринологи пропонують їм більше ходити пішки – не менш ніж 10 тис. кроків, присідати, якщо стан колін дозволяє, підніматися і спускатися сходами.

Але наша експертка, нутриціолог Наталя Наумова, посилаючись на дослідження ендокринологів, стверджує, що деякі вправи у плані контролю над рівнем цукру корисніші за інші.

– Дослідження, опубліковане в The American Journal of Medicine, містить своєрідний рейтинг фізичних вправ для контролю рівня глюкози в крові у людей з діабетом II типу, – говорить Наталя.

На першому місці в рейтингу впливу на рівень цукру в крові – звичайні аеробні вправи: велосипед, плавання та ходьба.

Вони прискорюють частоту серцевих скорочень і споживання організмом кисню, що допомагає контролювати рівень глюкози в крові.

На другому – вправи з опором.

– Мається на увазі робота із гантелями, резистивними стрічками тощо. Такі вправи сприяють підвищенню чутливості до інсуліну, – пояснює Наумова.

На третьому місці – просто зменшення часу безперервного сидіння – перед комп’ютером, телевізором, за книжкою чи в’язанням. Рух протягом дня сприяє стабілізації рівня глюкози в крові та рівня інсуліну.

І найбільше вас здивує те, що для діабетиків фізичні вправи у другій половині дня більш дієві, ніж навантаження вранці. Це довели вчені.

– Так. Отримані переконливі результати, що виконання найпростіших фізичних вправ у другій половині дня, або ж увечері, найбільш ефективно впливає на чутливість до інсуліну, – говорить Наталя Наумова.

Тобто, вечірня прогулянка, чи вправи з гантелями корисніші для контролю рівня глюкози, ніж такі самі вправи вранці.

Це дослідження повинно змінити ставлення діабетиків до фізичних навантажень. Фізичні вправи і рух треба розглядати як ліки, що можуть збільшити ефективність фармакологічних препаратів.

Причому, це не вимагає відвідин спортивних залів чи стадіонів, а, отже, й додаткових витрат – вдома і поруч із домом безкоштовно можна отримати прекрасний і необтяжливий лікувальний сеанс фізтерапії.