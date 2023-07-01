У Сполучених Штатах Америки для лікування діабету I типу схвалені ліки з назвою Лантідра (Lantidra).

Латіндра створена на основі клітин підшлункової залози від померлого донора. Це можна назвати справжньою революцією у лікуванні складної хвороби, особливо для пацієнтів, яким не підходить стандартна терапія.

Протягом останніх років лікування діабету донорськими клітинами підшлункової залози активно призначали в рамках експериментального підходу, але лише зараз цей метод схвалили для розширеного використання у лікарській практиці.

Цукровий діабет I типу – хронічне аутоімунне захворювання, яке вимагає довічного лікування. Щоб вижити хворим потрібне багаторазове щоденне введення інсуліну за допомогою ін’єкцій. Або безперервна інфузія з використанням помпи.

Новий препарат Лантідра з донорськими інфузованими алогенними острівцевими бета-клітинами буде сприяти виробленню достатньої кількості інсуліну. Тому пацієнту більше не знадобляться щоденні ін’єкції чи помпа.

Лантідра вводитиметься одноразово у печінкову ворітну вену. Залежно від реакції пацієнта на початкову дозу може бути проведена додаткова інфузія препарату.

З 30 пацієнтів, які брали участь у клінічних дослідженнях, 21-му вдалося відмовитися від ін’єкційного введення інсуліну на рік або більше, 11-ом — до п’яти років, ще 10 не потребували ін’єкцій інсуліну понад п’ять років.

Проте, варто зазначити, п’ятеро зовсім не зреагували на лікування.

Водночас тривають дослідження щодо можливості пересадки людям із діабетом I типу стовбурових клітин, з яких виростять клітини підшлункової.

Джерело: FDA, Наука