В Соединенных Штатах Америки для лечения диабета I типа одобрено лекарство под названием Лантидра (Lantidra).

Латиндра создана на основе клеток поджелудочной железы от умершего донора. Это можно назвать настоящей революцией в лечении сложной болезни, особенно для пациентов, которым не подходит стандартная терапия.

В последние годы лечение диабета донорскими клетками поджелудочной железы активно назначали в рамках экспериментального подхода, но только сейчас этот метод одобрили для расширенного использования во врачебной практике.

Сахарный диабет I типа — хроническое аутоиммунное заболевание, которое требует пожизненного лечения. Чтобы выжить, больным требуется многократное ежедневное введение инсулина с помощью инъекций или непрерывная инфузия с использованием помпы.

Новый препарат Лантидра с донорскими инфузированными аллогенными островковыми бета-клетками будет способствовать выработке достаточного количества инсулина, поэтому пациенту больше не понадобятся ежедневные инъекции или помпы.

Лантидра будет вводиться однократно в печеночную воротную вену. В зависимости от реакции пациента на начальную дозу может быть проведена дополнительная инфузия препарата.

Из 30 пациентов, участвовавших в клинических исследованиях, 21-му удалось отказаться от инъекционного введения инсулина на год или более, 11-и — до пяти лет, еще 10 не нуждались в инъекциях инсулина более пяти лет.

Однако, стоит отметить, пятеро совсем не среагировали на лечение.

В то же время продолжаются исследования о возможности пересадки людям с диабетом I типа стволовых клеток, из которых вырастят клетки поджелудочной.

Источник: FDA, Наука