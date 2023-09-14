Трансжиры являются причиной повышения содержания в крови липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), зато снижаются липопротеиды высокой плотности (ЛПВП).

— Чтобы вы не запутались в этих сложных для произношения аббревиатурах, объясню упрощенно. Липопротеиды низкой и очень низкой плотности повышают количество “плохого” холестерина и уменьшают — “хорошего”, — говорит наш эксперт нутрициолог Наталья Наумова.

Наталья объясняет, что разделение липопротеидов на “плохие” и “хорошие” вовсе не символично. Эти две группы выполняют противоположные функции в организме.

ЛПНП способствуют отложению холестерина на стенках сосудов, чем увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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ЛПВП, наоборот, удаляют избыточный, неиспользованный, холестерин из органов и тканей и доставляют его обратно в печень, где он перерабатывается в желчные кислоты и затем выводится из организма.

— Трансжиры продуцируют плохой холестерин, повреждают мембраны жизненно важных клеточных структур, в частности клеток головного мозга и нервных клеток, Это грозит сосудистой катастрофой — инсультом, — говорит Наумова.

Это что касается мозга. С печенью похожая история. Частое употребление даже небольших доз трансжиров нарушает нормальный обмен липидов, провоцирует избыточное накопление жировой ткани, приводит к патологии функций печени (в частности, жировой дистрофии печени).

Есть научные данные и об онкогенности трансжиров, и о провоцировании ими нейродегенеративных заболеваний.

Поскольку именно жирные кислоты используются организмом для синтеза половых гормонов, трансжиры способны снижать уровень тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин. То есть, делать женщин мужеподобными, а мужчин, наоборот, женственными.

Но и это еще не все. Трансжиры влияют на синтез инсулина и замедляют его, приводя к инсулинорезистентности. Поэтому перспектива неутешительная — развитие диабета.

Если трансжиры настолько опасны, почему их повсеместно и массово используют в производстве продуктов питания?

— Объяснение, к сожалению, простое — ничего личного, только бизнес. Добавление трансжиров при производстве продуктов увеличивает срок их годности, долгое время сохраняет их свежий вид, — говорит Наумова.

Трансжиры появляются при добавлении атома водорода к растительному маслу с помощью процесса гидрогенизации. И вот именно им, а не натуральным маслам, отдают предпочтение производители.

Потому что трансжиры не окисляются и, соответственно, не портятся. Такой себе аналог Кощея Бессмертного.

Однако, за мнимую вечность продуктов с трансжирами приходится дорого платить.

Наумова говорит, что по постановлению FDA (еще 2015-го года) все компании, которые занимаются производством пищевых продуктов, должны внести необходимые изменения в технологии производства для уменьшения количества искусственных трансжиров в продуктах.

В 2018-м ВОЗ представила даже пакет мер REPLACE — поэтапное руководство по исключению трансжирных кислот промышленного производства из состава пищевой продукции во всем мире.

Но, к сожалению, пока это лишь мечты. Прошло пять лет, трансжиры до сих пор содержатся в заменителях сливочного масла (таких, как маргарин и кулинарный жир), гидрогенизированных растительных маслах, майонезе, во всей выпечке и сладостях на маргарине, фритюре, фастфуде (жареные блюда быстрого приготовления, такие, как жареная курица, рыба, гамбургеры, картофель фри, чипсы и т.д.).

По словам нутрициолога, даже если сам маргарин содержит минимальное количество трансжиров, то обжаривание на нем или выпекание выпечки с его добавлением может существенно повысить количество вредных канцерогенов.

Итак, будем бдительными и читаем этикетки продуктов. Слова трансжиры вы там не найдете, но все продукты, где есть пометки — “гидрогенизированное” растительное масло или “натуральное масло с добавлением растительных масел”, “легкое” масло без колебаний выкладывайте из своей корзины покупок.