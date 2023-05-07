Диетолог и консультант Роб Хобсон в комментарии популярному британскому изданию рассказала о пяти наиболее распространенных ошибках в питании, из-за которых люди после 40 лет склонны набирать лишний вес.

— Совмещение напряженной работы и семейной жизни заставляет многих людей в возрасте 40+ отодвигать правильное питание на далекий задний план, — отмечает диетолог.

В том, как питаются люди этой возрастной категории специалист выделила пять наиболее распространенных ошибок.

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Пропуск приема пищи. Пропуск приема пищи — обычное дело в возрасте сорока лет. Но это может быть вредно для здоровья.

По словам Хобсон, в исследовании с участием более 24 тыс. взрослых старше 40 лет было доказано, что только один прием пищи в день связан с более высоким риском смертности.

Отсутствие регулярного приема пищи может вызвать дисбаланс сахара в крови, способствовать увеличению веса и повлиять на наше настроение.

Кроме того, нехватка пищи также может означать, что вы не получаете достаточного количества питательных веществ, что, по словам эксперта, может повлиять на многие аспекты здоровья.

Недостаточное потребление белка. Считающийся строительным материалом для наших мышц, белок также необходим для поддержания мышечной массы, которая естественным образом снижается с возрастом.

— Недостаток белка может привести к потере мышечной массы, что затруднит выполнение повседневных дел и увеличит риск падений и переломов в долгосрочной перспективе, — говорит Хобсон.

По данным Британского фонда сердца, большинству взрослых требуется около 0,75 г белка на килограмм массы тела в день.

Диетолог утверждает, что существует множество замечательных источников белка: от яиц до мяса птицы, от орехов до молочных продуктов.

Недостаток клетчатки. Клетчатка необходима для поддержания здоровья пищеварительной системы, регулирования уровня сахара в крови и обеспечения чувства сытости.

— Многие сорокалетние люди не получают достаточного количества клетчатки, что приводит к запорам, увеличению веса и повышенному риску хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет, — говорит Хобсон.

Чтобы увеличить потребление клетчатки, выбирайте такие продукты, как цельнозерновые, фрукты, овощи и бобовые, такие как фасоль, чечевица или нут.

Налегание на обработанные продукты. Стресс и нехватка времени могут заставить нас тянуться к простым в приготовлении или готовым продуктам, которые обычно проходят глубокую обработку.

По словам диетолога, хотя такие продукты могут быть удобными, они, как правило, содержат много калорий, вредных жиров, натрия и добавленных сахаров.

— Эти продукты могут способствовать увеличению веса, воспалению и хроническим заболеваниям, которые с возрастом становятся все более опасными для здоровья, — объясняет специалист по питанию.

Поэтому крайне важно стремиться к сбалансированной, здоровой диете, состоящей из цельных продуктов, фруктов и овощей.

Бездумное дополнение. Люди в свои сорок часто ищут волшебную таблетку или быстрое средство для улучшения здоровья, обычно с помощью пищевых добавок.

— Выбор соответствующих возрасту добавок, ориентированных на конкретные жалобы на здоровье, будет более эффективным, чем просто прием горсти чего-либо, — говорит Хобсон.

Диетолог рекомендует растительные стеролы (природные органические соединения) тем, кто обеспокоен уровнем холестерина и магния, чтобы справиться с усталостью и беспокойством.

Источник: Express