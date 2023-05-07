Дієтологиня і консультантка Роб Гобсон у коментарі популярному британському виданню розповіла про п’ять найпоширеніших помилок у харчуванні, через які люди після 40 років схильні набирати зайву вагу.

– Поєднання напруженої роботи і сімейного життя змушує багатьох людей у віці 40+ відсувати правильне харчування на далекий задній план, – зазначає дієтолог.

У тому, як харчуються люди цієї вікової категорії, фахівець виділила п’ять найпоширеніших помилок.

Пропуск прийому їжі. Пропуск прийому їжі – звичайна справа у віці сорока років. Але це може бути шкідливо для здоров’я.

За словами Гобсон, у дослідженні за участю понад 24 тис. дорослих старших за 40 років, було доведено, що тільки одне приймання їжі на день пов’язано з вищим ризиком смертності.

Відсутність регулярного прийому їжі може спричинити дисбаланс цукру в крові, сприяти збільшенню ваги та вплинути на наш настрій.

Крім того, нестача їжі також може означати, що ви не отримуєте достатньої кількості поживних речовин, що, за словами експерта, може вплинути на багато аспектів здоров’я.

Недостатнє споживання білка. Вважається будівельним матеріалом для наших м’язів, білок також необхідний для підтримки м’язової маси, яка природним чином знижується з віком.

– Нестача білка може призвести до втрати м’язової маси, що ускладнить виконання повсякденних справ і збільшить ризик падінь і переломів у довгостроковій перспективі, – каже Хобсон.

За даними Британського фонду серця, більшості дорослих потрібно близько 0,75 г білка на кілограм маси тіла на день.

Дієтолог стверджує, що існує безліч чудових джерел білка: від яєць до м’яса птиці, від горіхів до молочних продуктів.

Нестача клітковини. Клітковина необхідна для підтримання здоров’я травної системи, регулювання рівня цукру в крові та забезпечення відчуття ситості.

– Багато сорокарічних людей не отримують достатньої кількості клітковини, що призводить до запорів, збільшення ваги та підвищеного ризику хронічних захворювань, таких як хвороби серця і діабет, – каже Хобсон.

Щоб збільшити споживання клітковини, обирайте такі продукти, як цільнозернові, фрукти, овочі та бобові, такі як квасоля, сочевиця або нут.

Налягання на оброблені продукти. Стрес і брак часу можуть змусити нас тягнутися до простих у приготуванні або готових продуктів, які зазвичай проходять глибоку обробку.

За словами дієтологині, хоча такі продукти можуть бути зручними, вони, як правило, містять багато калорій, шкідливих жирів, натрію і доданих цукрів.

– Ці продукти можуть сприяти збільшенню ваги, запаленню та хронічним захворюванням, які з віком стають дедалі небезпечнішими для здоров’я, – пояснює фахівець із харчування.

Тому вкрай важливо прагнути до збалансованої, здорової дієти, що складається з цільних продуктів, фруктів і овочів.

Бездумне доповнення. Люди у свої сорок часто шукають чарівну пігулку або швидкий засіб для поліпшення здоров’я, зазвичай за допомогою харчових добавок.

– Вибір відповідних до віку добавок, орієнтованих на конкретні скарги на здоров’я, буде ефективнішим, ніж просто приймання жмені будь-чого, – каже Гобсон.

Дієтолог рекомендує рослинні стероли (природні органічні сполуки) тим, хто занепокоєний рівнем холестерину і магнію, щоб впоратися з втомою і занепокоєнням.

Джерело: Express