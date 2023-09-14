Специалисты по изучению механизмов сна установили, что наибольшую угрозу очень ранний подъем несет для так называемых “сов”, которые с удовольствием могут продуктивно работать до глубокой ночи. А вот утром вынуждены насильно ломать себя.

Из-за того, что они ежедневно идут наперекор своему биологическому ритму и просыпаются очень рано, чтобы идти на работу или учебу, они чувствуют себя вялыми, разбитыми, обессиленными и раздражительными.

В результате это может стать причиной истощения организма, что ведет к развитию депрессии.

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Также людям с таким хронотипом ранний подъем грозит гормональным сбоем в организме, который перестает воспринимать инсулин и глюкозу. Особенно опасно это для людей с сахарным диабетом.

Признаки того, что вы не высыпаетесь

Сонливость в течение дня

На часах 11 утра или, возможно, 14 дня, а вам хочется вздремнуть.

Забывчивость и плохая концентрация внимания

Вы не можете утром вспомнить факты и цифры, которые должны были бы легко запомнить, или выходите из дома без кошелька или телефона. Исследования указывают на прямую связь между когнитивными способностями и общей продолжительностью сна.

Увеличение веса

Совокупное влияние плохого сна также может привести к увеличению веса. Кроме того, исследования убедительно свидетельствуют, что хроническое недосыпание приводит к снижению толерантности к глюкозе.

Врачи не устают напоминать — сон — это, пожалуй, лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья. Недосыпание, к тому же хроническое, всегда имеет серьезные последствия для вашего тела и разума.

Сколько сна нужно взрослым?

Достаточно ли взрослому человеку шести часов сна? Короткий ответ — нет. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют спать не менее семи часов каждую ночь. Однако полные восемь часов — это идеальная продолжительность сна, которую вы должны получать.

Вот рекомендуемая продолжительность сна по возрасту:

новорожденные — 14-17 часов;

дошкольный возраст (3-5 лет) — от 10 до 13 часов с дневным сном;

дети (6-12 лет) — от 9 до 12 часов с дневным сном;

подростки (13-18 лет) — от 8 до 10 часов;

взрослые (от 18 до 64 лет) — от 7 до 9 часов;

пожилые люди (65 и старше) — от 7 до 8 часов.

Какой же выход из этого замкнутого круга для людей с хронотипом “совы”? Самый лучший, однако самый невероятный сегодня вариант — найти работу с максимально комфортным для себя графиком, когда можно просыпаться и приступать к работе тогда, когда это удобнее всего и не несет вреда здоровью.

Источник: Cnet