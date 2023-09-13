Свет во время ночного сна, не важно, распространяется он от ночника, включенного телевизора или любого гаджета, увеличивает риски для здоровья.

В большом исследовании с участием женщин среднего возраста, за которыми наблюдали более пяти лет, было доказано, что свет во время сна достоверно связан с повышенным риском увеличения веса и развития ожирения.

А для пожилых людей, участвовавших в двухлетнем эксперименте, электрическая освещенность спальни ночью увеличивала риск ишемической болезни сердца.

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В медицине существует даже термин — свет ночью (СЛН). Появление этого термина означает, что влияние указанного явления на здоровье людей приобрело уже огромный масштаб. Свет ночью (СЛН) широко распространен в развитых странах.

Ученые из Школы медицины Северо-Западного Чикагского университета уделили внимание влиянию искусственного света на здоровье и привычки пожилых людей. К эксперименту они привлекли 552 человека в возрасте от 63 до 84 лет.

Результаты поразили: например, сон под включенный телевизор в определенных случаях может привести не только к нарушению метаболических процессов, но и вызвать раннюю смерть.

Участники исследования, которые спали ночью даже при небольшом количестве освещения, чаще страдали от серьезных заболеваний, в том числе от диабета, чем те, кто предпочитали спать в темном помещении.

Ученые связывают увеличение риска диабета с тем, что обычно инсулинорезистентность проявляется утром — так называемое утреннее повышение сахара.

Но у тех, кто спал в освещенной спальне, этот механизм сбивается, свет от ночника, телевизора или другого девайса вводит в заблуждение механизм регулирования глюкозы в организме человека. И уровень сахара в крови постоянно повышается.

Источник: Academic Oxford