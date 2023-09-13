Світло під час нічного сну, не важливо, поширюється воно від нічника, увімкнутого телевізора чи будь-якого гаджета, збільшує ризики для здоров’я.

У великому дослідженні за участю жінок середнього віку, за якими спостерігали понад п’ять років, було доведено, що світло під час сну достовірно пов’язане з підвищеним ризиком збільшення ваги та розвитку ожиріння.

А для літніх людей, які брали участь у дворічному експерименті, електрична освітленість спальні вночі збільшувала ризик ішемічної хвороби серця.

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У медицині існує навіть термін – світло вночі (СЛН). Поява цього терміну означає, що вплив означеного явища на здоров’я людей набув уже величезного масштабу. Світло вночі (СЛН) широко розповсюджене в розвинених країнах.

Учені зі Школи медицини Північно-Західного Чиказького університету приділили увагу впливу штучного світла на здоров’я та звички літніх людей. До експерименту вони залучили 552 людини віком від 63 до 84 років.

Результати вразили: приміром, сон під увімкнений телевізор у певних випадках може призвести не лише до порушення метаболічних процесів, а й спричинити ранню смерть.

Учасники дослідження, які спали вночі навіть за невеликої кількості освітлення, частіше страждали від серйозних захворювань, зокрема від діабету, ніж ті, хто вважали за краще спати в темному приміщенні.

Учені пов’язують збільшення ризику діабету з тим, що зазвичай інсулінорезистентність проявляється вранці – так зване ранкове підвищення цукру.

Але у тих, хто спав в освітленій спальні, цей механізм збивається, світло від нічника, телевізора або іншого девайса вводить в оману механізм регулювання глюкози в організмі людини. І рівень цукру в крові постійно підвищується.

Джерело: Academic Oxford