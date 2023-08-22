Экзема — это воспалительное заболевание кожи, которое обычно проявляется в виде пятен или чешуйчатой сыпи на лице, руках, локтях, коленях или других частях тела.

Если экзему не держать в узде, она может усугубиться и привести к осложнениям — обесцвечиванию кожи, появлению волдырей и инфицированию ран.

Доктор Калпана Саранджи уже 27 лет работает дерматологом в специализированной больнице Нанавати Макс в Мумбаи и все особенности экземы изучила досконально.

Она предупреждает, что симптомы экземы могут отличаться у разных людей.

Иногда проявления на коже можно принять за другие болезни. Следовательно, назначить неправильное лечение. Если есть сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом.

Но все же, по словам, Калпаны Саранджи, есть некоторые общие признаки экземы:

невыносимый зуд;

сухие и огрубевшие пятна на коже;

покраснение и воспаление отдельных участков;

изменение цвета кожи из-за длительных симптомов;

утолщенная кожа на пораженных участках.

Важно отметить, что симптомы экземы могут появляться и исчезать, с определенными периодами обострения и ремиссии.

Это кожное заболевание может поражать людей разного возраста, но чаще случается у детей.

Точную причину появления этого состояния специалисты не могут назвать, но все же склонны считать, что экзема возникает из-за генетической составляющей, некоторых продуктов питания, дисфункции кожного барьера и факторов окружающей среды.

— Надо помнить, вылечить экзему нельзя. Это хроническое заболевание. Но большинство людей с экземой могут контролировать свои симптомы и предотвращать обострения, — говорит врач.

Лечение экземы

Экзему можно лечить, управляя симптомами с помощью применения увлажняющих средств, кортикостероидов, антигистаминных препаратов и некоторых изменений в питании.

Что касается медикаментозного лечения, то дерматолог отмечает, самое эффективные лекарства может назначить только специалист, после обследования.

Ведь, как и симптомы, лечение может быть разным для каждого пациента. Чтобы проблема не усугубилась, не назначайте сами себе лекарства, которые помогли, например, соседу.

— Но вот что можно сделать самому, это исключить из своего рациона продукты-триггеры экземы — молочные продукты, яйца, орехи, пшеницу и сою, — говорит дерматолог.

Она рекомендует вести дневник питания и работать с дерматологом для выявления и устранения любых потенциальных диетических триггеров.

Многих интересует вопрос, заразна ли экзема?

— Нет, экзема не заразная болезнь. И если вы боитесь находиться рядом с больным экземой, ваши опасения абсолютно необоснованны, — говорит врач.

Может ли стресс усугубить экзему?

— Да, стресс может спровоцировать обострение экземы или усилить имеющиеся симптомы, — говорит Саранджи.

Врач отмечает, что методы управления стрессом, такие, как упражнения на релаксацию и медитация, могут быть полезными для людей с экземой.

Можно ли лечить экзему народными средствами?

— Некоторые природные средства действительно могут облегчить симптомы экземы, — уверяет дерматолог.

К ним Саранджи относит гель алоэ вера, кокосовое масло или ванны с овсянкой.

Тем не менее, говорит доктор, важно проконсультироваться с дерматологом, прежде чем пробовать любые натуральные средства, чтобы убедиться, что они безопасны и эффективны именно для вашего конкретного случая.

Источник: HealthShots