25-летняя француженка Сибил Марзин десятилетиями полагалась на стероидные крема, поскольку страдала от экземы. Но когда она отказалась от препарата, ее кожа превратилась в месиво сочащихся язв. Женщина поделилась своим ужасным опытом этого состояния.

Симптомы экземы появились у Сибил, когда ей было всего четыре месяца. По всему телу начали появляться зудящие красные пятна. В детстве и подростковом возрасте она сильно полагалась на стероидные кремы, используя по тюбику в неделю, так как считала, что это поможет ее коже.

Однако после того, как в 20 лет она отказалась от кремов, ее кожа покраснела, воспалилась, что привело к опуханию глаз. Врачи поставили диагноз отмены местных стероидов.

— Это очень заметная болезнь, на которую очень трудно смотреть, и я не хотела, чтобы люди испытывали ко мне отвращение, — признается Сибил.

Из-за внешнего вида и нестерпимых невралгических болей ей пришлось уволиться с работы, она перестала общаться с многими друзьями, в конце концов рассталась со своим парнем.

Сибил недавно сумела найти частичное спасение в некоторых домашних средствах, обострения экземы становятся менее частыми. Она говорит, что помогают пакеты со льдом и бинты для сжатия кожи. Она также купила одежду из 100% хлопка.

Что же касается местных стероидов, то, по словам Сибил, они назначаются слишком легко. Но очень важно искать причину проблемы, а не просто лечить ее симптомы.