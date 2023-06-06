25-річна француженка Сибіл Марзін десятиліттями покладалася на стероїдні креми, оскільки страждала від екземи. Але коли вона відмовилася від препарату, її шкіра перетворилася на місиво виразок, що сочаться. Жінка поділилася своїм жахливим досвідом цього стану.

Симптоми екземи з’явилися у Сібіл, коли їй було всього чотири місяці. По всьому тілу почали з’являтися сверблячі червоні плями.

У дитинстві та підлітковому віці вона сильно покладалася на стероїдні креми, використовуючи по тюбику на тиждень, оскільки вважала, що це допоможе її шкірі.

Однак після того, як у 20 років вона відмовилася від кремів, її шкіра почервоніла, запалилася, що призвело до набрякання очей. Лікарі поставили діагноз відміни місцевих стероїдів.

– Це дуже помітна хвороба, на яку дуже важко дивитися, і я не хотіла, щоб люди відчували до мене відразу, – зізнається Сібіл.

Через зовнішній вигляд і нестерпний невралгічний біль їй довелося звільнитися з роботи, вона перестала спілкуватися з багатьма друзями, врешті-решт розлучилася зі своїм хлопцем.

Сибіл нещодавно зуміла знайти частковий порятунок у деяких домашніх засобах, загострення екземи стають менш частими. Вона каже, що допомагають пакети з льодом і бинти для стиснення шкіри. Вона також купила одяг зі 100% бавовни.

Що ж стосується місцевих стероїдів, то, за словами Сібіл, вони призначаються занадто легко. Але дуже важливо шукати причину проблеми, а не просто лікувати її симптоми.