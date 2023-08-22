Екзема – це запальне захворювання шкіри, яке зазвичай проявляється у вигляді плям або лускатого висипу на обличчі, руках, ліктях, колінах або інших частинах тіла.

Якщо екзему не тримати в узді, вона може посилитися і призвести до ускладнень – знебарвлення шкіри, появи пухирів та інфікування ран.

Докторка Калпана Саранджі вже 27 років працює дерматологинею у спеціалізованій лікарні Нанаваті Макс у Мумбаї і всі особливості екземи вивчила досконало.

Вона попереджає, симптоми екземи можуть відрізнятися у різних людей. Іноді прояви на шкірі можна прийняти за інші хвороби. Відтак, призначити неправильне лікування. Якщо є сумніви, краще проконсультуватися з фахівцем.

Але все ж, за словами, Калпани Саранджі, є деякі загальні ознаки екземи:

нестерпний свербіж;

сухі й огрубілі плями на шкірі;

почервоніння і запалення окремих ділянок;

зміна кольору шкіри через тривалі симптоми;

потовщена шкіра на уражених ділянках.

Важливо зазначити, що симптоми екземи можуть з’являтися і зникати, з певними періодами загострення і ремісії.

Це шкірне захворювання може вражати людей різного віку, але частіше трапляється у дітей.

Точну причину появи цього стану фахівці не можуть назвати, але все ж схильні вважати, що екзема виникає через генетичну складову, деякі продукти харчування, дисфункцію шкірного бар’єру і чинники довкілля.

– Але треба пам’ятати, вилікувати екзему не можна. Це хронічне захворювання. Проте більшість людей з екземою можуть контролювати свої симптоми та запобігати загостренням, – говорить лікарка.

Лікування екземи

Хворобу можна лікувати, керуючи симптомами за допомогою застосування зволожувальних засобів, кортикостероїдів, антигістамінних препаратів і деяких змін у харчуванні.

Що стосується медикаментозного лікування, то дерматологиня наголошує, найефективніші ліки може призначити тільки фахівець, після обстеження.

Адже, як і симптоми, лікування може бути різним для кожного пацієнта. Щоб проблема не посилилася, не призначайте самі собі ліки, які допомогли, наприклад, сусідові.

– Але ось що можна зробити самому, це виключити зі свого раціону продукти-тригери екземи – молочні продукти, яйця, горіхи, пшеницю і сою, – каже дерматолог.

Вона рекомендує вести щоденник харчування і працювати з дерматологом для виявлення та усунення будь-яких потенційних дієтичних тригерів.

Багатьох цікавить питання, чи заразна екзема?

– Ні, екзема не заразна хвороба. І якщо ви боїтеся перебувати поруч із хворим на екзему, ваші побоювання абсолютно необґрунтовані, – каже лікарка.

Чи може стрес посилити екзему?

– Так, стрес може спровокувати загострення екземи або посилити наявні симптоми, – говорить Саранджі.

Лікарка зазначає, що методи управління стресом, такі, як вправи на релаксацію і медитація, можуть бути корисними для людей з екземою.

Чи можна лікувати екзему народними засобами?

– Деякі природні засоби дійсно можуть полегшити симптоми екземи, – запевняє дерматологиня.

До них вона відносить гель алое вера, кокосову олію або ванни з вівсянкою.

Проте, говорить докторка, важливо проконсультуватися з дерматологом, перш ніж пробувати будь-які натуральні засоби, щоб переконатися, що вони безпечні й ефективні саме для вашого конкретного випадку.

Джерело: HealthShots