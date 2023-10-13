Тромбоз можно без преувеличения назвать сосудистой катастрофой для организма. Венозный тромбоз стал причиной смерти каждого третьего человека в мире, страдавшего от сердечно-сосудистых патологий.

Сегодня, 13 октября, когда отмечают Всемирный день борьбы с тромбозами, Факты ICTV попросили известного врача-флеболога, сосудистого хирурга с огромным опытом работы Владислава Валериановича Кабаченко ответить на вопросы, которые больше всего интересуют наших читателей.

Сейчас смотрят

— Владислав Валерианович, ваше приоритетное врачебное направление — варикозное расширение вен, тромбофлебиты, тромбозы. Поэтому разъясните, чем опасен тромбоз, поддается ли он лечению, можно ли предотвратить его развитие.

— Фактически, тромбоз – это сложная многопричинная биохимическая реакция, которая возникает в кровеносной системе организма. Обычно, все происходит остро и непрогнозируемо, образование тромба по интенсивности воздействия — настоящая сосудистая катастрофа для организма.

Тромб может возникнуть в любом сосуде, независимо от его размера, но чаще в сосудах средних калибров, и больше — в венозных. Все потому что в венах медленнее скорость кровотока, легче изменяется и травмируется сосудистая стенка, низкий градиент давления.

Но по последствиям более катастрофичны тромбозы артериальных сосудов. Где бы ни возникла такая аварийная ситуация, она требует немедленного вмешательства специалиста.

— Скажите, а сколько всего тромбов может возникнуть одновременно?

— Тромб может быть солитарным, то есть одиночным, так чаще и бывает, или диссеминированным, то есть множественным.

Но должен отметить, что тромботическая реакция как таковая – физиологическая для организма. Свертывание крови с образованием сгустка — это нормально и необходимо, например, для остановки кровотечения после удаления зуба или при порезе пальца.

Практически всегда у здорового человека тромботическая реакция контролируется специальной противотромботической системой организма.

— Можно ли сказать, что тот или иной человек предрасположен к образованию тромбов, а следовательно, и к тромбозу?

— При нарушении равновесия между системами, или дефектности одной из них, возникает патологическая ситуация — коагулопатия (нарушение свертываемости кроки), при наличии которой можно уверенно сказать, что пациент имеет склонность к образованию тромбов.

— А как же это выявить? И какие сбои в организме к ней приводят?

— Выявить это можно общеклиническими и специальными расширенными тестами. Коагулопатия часто бывает наследственной, или является результатом приобретенной патологии, сопутствующих тяжелых заболеваний, интоксикации и т. д.

Болезнетворная тромботическая реакция возникает в результате замедления скорости кровотока, повреждений сосудистой стенки. Изменяются и свойства самой крови — увеличивается ее вязкость, уровень фибриногена и количество тромбоцитов и т.д.

— Владислав Валерианович, можно ли сказать, что варикоз, который есть почти у каждой женщины после 50, уже сам по себе прелюдия к тромбозу?

— Ну, действительно, при варикозе значительно замедляется ток крови, бывает, до полной остановки в варикозных узлах. Растягивается, повреждается и сама сосудистая стенка. Это значит, что варикотромбофлебит — логическое осложнение варикозной болезни.

— А тромбоз и тромбофлебит — одно и то же, есть ли разница? Если есть, то в чем заключается?

— Это просто разные стадии одного и того же процесса, отличаются по времени возникновения и последующими собственными эволюционными процессами — например, тромб может отделиться от стенки и стать эмболом — то есть мигрирующим сгустком, тромбофлебит уже нет.

— Как можно узнать, что у тебя тромб, в частности, в ногах? На какие симптомы следует обратить внимание? Какие анализы покажут его наличие? Какие обследования?

— Чтобы ответить на вопрос, образовывался ли тромб в организме в течение, скажем, последних 10 дней — мы должны сдать анализ на маркер тромбообразования — Д-димер.

А найти его локализацию — это настоящий поисковый процесс, который под силу только врачу, ведь нужно оценить жалобы пациента (боль, отек, воспаление и т. д.), клиническую объективную картину и сделать дополнительные исследования — УЗИ, ангиографию, или компьютерную томографию с контрастированием.

— Говорят, что при отрыве тромба он достигает сердца за четыре секунды — смерть, как от выстрела. Возможно, это миф. А на самом деле, как можно определить, что тромб вот-вот может оторваться? И каковы шансы спасти человека?

— Почему сразу смерть? Нет, это не так. Статистически около 20-30 процентов тромбоэмболий остаются бессимптомными или недиагностированными, потому что сам организм имеет возможности помочь себе. То есть, вы и не будете знать, что имели проблему.

Наличие и количество осложнений при тромбоэмболии зависят от величины тромбоэмбола и его локализации.

Предусмотреть возможность отрыва тромба можно — есть определенные факторы риска и симптомы, свидетельствующие о ненадежной фиксации тромба к сосудистой стенке, или о наличии посторонних факторов воздействия.

Оценив эти факторы риска, врач практически всегда может принять правильное решение и своевременно удалить тромб, или начать консервативную терапию, что в реальности переводит тромбоз в хроническую стадию.

— Вы сказали, что тромбы удаляют только хирургически? А можно ли вылечить тромбоз консервативным лечением?

— Мой опыт показывает, что результативнее и надежнее все же хирургическое удаление тромба, поэтому, если оно технически возможно, сосудистые хирурги применяют преимущественно его.

— Могут ли тромбы появляться раз за разом? Как это предотвратить?

— Да, могут. Если у пациента есть факторы риска тромбофилии, а именно:

возраст более 60 лет;

онкопатология;

ожирение;

варикоз вен нижних конечностей;

травмы/переломы нижних конечностей или хирургическое вмешательство;

хроническая сердечная недостаточность и тому подобное.

Если все это налицо, нужно немедленно “включать” профилактические меры.

Не буду оригинальным, это — здоровый образ жизни, отказ от злоупотреблений алкоголем, курением и перееданием.

А еще — четкий прием назначенной медикаментозной профилактики или лечения, при наличии рецидивирующего тромбоза.

В любом случае, если у вас есть сомнения относительно вашего варикоза, его осложнений, обращайтесь к специалисту. Это может предупредить неблагоприятное развитие ситуации.