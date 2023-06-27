Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Семейный врач назвала продукты, которые разжижают кровь и защищают от тромбозов

27 июня 2023, 14:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
спеції
Источник: Pixabay

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, какие продукты способствуют разжижению крови и защите от образования тромбов.

— Разжижение крови снижает риск возникновения таких катастроф, как инсульт или закупорка тромбом легочной артерии. Эти состояния настолько опасны, что могут привести к летальному исходу, — объяснила медик.

К счастью, есть немало продуктов, которые выступают как природные антикоагулянты, способные снизить фактор вязкости крови, уменьшить активность тромбоцитов и очистить кровеносную систему. Некоторые из них содержат салицилат — натуральный аналог аспирина.

Читайте также:
листя селериЛекарство с огорода: ученые доказали, этот овощ снижает сахар в крови за считанные минуты

По словам Людмилы Сердюк, речь идет о:

  • морской капусте;
  • чесноке;
  • куркуме;
  • оливковом масле;
  • ромашке;
  • имбире;
  • горчице;
  • жирных сортах рыбы.

При этом медик предупредила, что употребление этих продуктов ни в коем случае не заменяет лечение и является исключительно одним из методов профилактики патологии сосудов.

Теги
Інсульт поради лікаря Продукты Профілактика хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь