Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, какие продукты способствуют разжижению крови и защите от образования тромбов.

— Разжижение крови снижает риск возникновения таких катастроф, как инсульт или закупорка тромбом легочной артерии. Эти состояния настолько опасны, что могут привести к летальному исходу, — объяснила медик.

К счастью, есть немало продуктов, которые выступают как природные антикоагулянты, способные снизить фактор вязкости крови, уменьшить активность тромбоцитов и очистить кровеносную систему. Некоторые из них содержат салицилат — натуральный аналог аспирина.

По словам Людмилы Сердюк, речь идет о:

морской капусте;

чесноке;

куркуме;

оливковом масле;

ромашке;

имбире;

горчице;

жирных сортах рыбы.

При этом медик предупредила, что употребление этих продуктов ни в коем случае не заменяет лечение и является исключительно одним из методов профилактики патологии сосудов.