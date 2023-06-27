Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, які продукти сприяють розрідженню крові та захисту від утворення тромбів.

– Розрідження крові знижує ризик виникнення таких катастроф, як інсульт або закупорка тромбом легеневої артерії. Ці стани настільки небезпечні, що можуть призвести до летального результату, – пояснила медик.

На щастя, є чимало продуктів, які виступають як природні антикоагулянти, що здатні знизити фактор в’язкості крові, зменшити активність тромбоцитів і очистити кровоносну систему. Деякі з них містять саліцилат – натуральний аналог аспірину.

За словами Людмили Сердюк, йдеться про:

морську капусту;

часник;

куркуму;

оливкову олію;

ромашку;

імбир;

гірчиц ю ;

; жирн і сорта риби.

При цьому медик попередила, що вживання цих продуктів у жодному разі не замінює лікування і є виключно одним із методів профілактики патології судин.