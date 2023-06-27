Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, які продукти сприяють розрідженню крові та захисту від утворення тромбів.
– Розрідження крові знижує ризик виникнення таких катастроф, як інсульт або закупорка тромбом легеневої артерії. Ці стани настільки небезпечні, що можуть призвести до летального результату, – пояснила медик.
На щастя, є чимало продуктів, які виступають як природні антикоагулянти, що здатні знизити фактор в’язкості крові, зменшити активність тромбоцитів і очистити кровоносну систему. Деякі з них містять саліцилат – натуральний аналог аспірину.
За словами Людмили Сердюк, йдеться про:
- морську капусту;
- часник;
- куркуму;
- оливкову олію;
- ромашку;
- імбир;
- гірчицю;
- жирні сорта риби.
При цьому медик попередила, що вживання цих продуктів у жодному разі не замінює лікування і є виключно одним із методів профілактики патології судин.