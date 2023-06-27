Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Сімейна лікарка назвала продукти, які розріджують кров і захищають від тромбозів

27 Червня 2023, 14:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
спеції
Джерело: Pixabay

Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, які продукти сприяють розрідженню крові та захисту від утворення тромбів.

– Розрідження крові знижує ризик виникнення таких катастроф, як інсульт або закупорка тромбом легеневої артерії. Ці стани настільки небезпечні, що можуть призвести до летального результату, – пояснила медик.

На щастя, є чимало продуктів, які виступають як природні антикоагулянти, що здатні знизити фактор в’язкості крові, зменшити активність тромбоцитів і очистити кровоносну систему. Деякі з них містять саліцилат – натуральний аналог аспірину.

Читайте також:
черешня, ягодиСімейна лікарка розповіла, чи можна їсти черешню за цукрового діабету

За словами Людмили Сердюк, йдеться про:

  • морську капусту;
  • часник;
  • куркуму;
  • оливкову олію;
  • ромашку;
  • імбир;
  • гірчицю;
  • жирні сорта риби.

При цьому медик попередила, що вживання цих продуктів у жодному разі не замінює лікування і є виключно одним із методів профілактики патології судин.

Теги
Інсульт поради лікаря Продукти Профілактика хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь