Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чи можна їсти черешню при цукровому діабеті, а також розповіла, які ще ягоди не заборонені при цьому захворюванні.

– Черешню при цукровому діабеті не тільки можна, а й потрібно їсти, оскільки ця ягода сприяє кращому виробленню інсуліну і підтримці рівня глюкози в нормі, – каже терапевт.

Однак, за словами медика, діабетикам все ж не варто занадто захоплюватися черешнею: за один прийом цілком достатньо з’їдати приблизно 100-150 г ягід.

Крім черешні, Людмила Сердюк рекомендувала пацієнтам із діабетом і такі ягоди, як полуниця, вишня, смородина, чорниця.

При цьому сімейна лікарка застерегла діабетиків від вживання оброблених за допомогою цукру ягід у вигляді варення, джемів і компотів.