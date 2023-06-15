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Сімейна лікарка розповіла, чи можна їсти черешню за цукрового діабету

15 Червня 2023, 13:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
черешня, ягоди
Джерело: Depositphotos

Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чи можна їсти черешню при цукровому діабеті, а також розповіла, які ще ягоди не заборонені при цьому захворюванні.

– Черешню при цукровому діабеті не тільки можна, а й потрібно їсти, оскільки ця ягода сприяє кращому виробленню інсуліну і підтримці рівня глюкози в нормі, – каже терапевт.

Однак, за словами медика, діабетикам все ж не варто занадто захоплюватися черешнею: за один прийом цілком достатньо з’їдати приблизно 100-150 г ягід.

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Крім черешні, Людмила Сердюк рекомендувала пацієнтам із діабетом і такі ягоди, як полуниця, вишня, смородина, чорниця.

При цьому сімейна лікарка застерегла діабетиків від вживання оброблених за допомогою цукру ягід у вигляді варення, джемів і компотів.

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Діабет поради лікаря Ягоди
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