Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, можно ли есть черешню при сахарном диабете, а также рассказала, какие еще ягоды не запрещены при этом заболевании.

— Черешню при сахарном диабете не только можно, но и нужно кушать, поскольку эта ягода способствует лучшей выработке инсулина и поддержанию уровня глюкозы в норме, — говорит терапевт.

Однако, по словам медика, диабетикам все же стоит слишком увлекаться черешней: за один прием вполне достаточно съедать примерно 100-150 г ягод.

Помимо черешни, Людмила Сердюк рекомендовала пациентам с диабетом и такие ягоды, как клубника, вишня, смородина, черника.

При этом семейный врач предостерегла диабетиков от употребления обработанных с помощью сахара ягод в виде варенья, джемов и компотов.