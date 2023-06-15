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Семейный врач рассказала, можно ли есть черешню при сахарном диабете

15 июня 2023, 13:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
черешня, ягоди
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, можно ли есть черешню при сахарном диабете, а также рассказала, какие еще ягоды не запрещены при этом заболевании.

— Черешню при сахарном диабете не только можно, но и нужно кушать, поскольку эта ягода способствует лучшей выработке инсулина и поддержанию уровня глюкозы в норме, — говорит терапевт.

Однако, по словам медика, диабетикам все же стоит слишком увлекаться черешней: за один прием вполне достаточно съедать примерно 100-150 г ягод.

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Помимо черешни, Людмила Сердюк рекомендовала пациентам с диабетом и такие ягоды, как клубника, вишня, смородина, черника.

При этом семейный врач предостерегла диабетиков от употребления обработанных с помощью сахара ягод в виде варенья, джемов и компотов.

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Диабет поради лікаря Ягоди
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