Международная команда ученых из США, Китая и Канады в ходе когортного перспективного исследования обозначила восемь напитков, которые сохраняют уровень сахара в крови в норме и показаны людям с диабетом II типа.

1.Вода является лучшим вариантом питья для всех, включая людей с диабетом. Она не содержит калорий, углеводов или сахара и помогает поддерживать увлажнение.

2.Травяные чаи могут добавить вкус и разнообразие к ежедневному потреблению жидкости. Они также не содержат ни калорий, ни углеводов. Многие имеют такие полезные соединения, как флавоноиды, и могут принести пользу здоровью.

Варианты травяного чая включают: мяту перечную, ромашку, имбирь, малину, гибискус.

Если травяные чаи не для вас, всегда можно пить классику. Доказано, что чай, особенно зеленый, имеет ряд преимуществ для здоровья, в частности улучшает чувствительность к инсулину и снижает риск сердечных заболеваний.

3.Кофе также связывают с несколькими преимуществами для здоровья, включая меньший риск диабета II типа. Однако избегайте добавления сахара и выбирайте молоко с низким содержанием жира или несладкое ореховое молоко.

4.Фруктовые соки с низким содержанием сахара. Несмотря на то, что фруктовые соки могут содержать много сахара, есть некоторые варианты с низким содержанием сахара, например, томатный или овощной сок. Проверьте этикетку и выберите сок без добавления сахара.

5.Молоко с низким содержанием жира может быть хорошим выбором для людей с диабетом, поскольку оно содержит питательные вещества, такие как кальций и витамин D, которые важны для здоровья костей.

6.Вода, настоянная на фруктах или травах может быть отличным вариантом для людей с диабетом, желающих поддерживать водный баланс и утолить жажду к сладким напиткам. Добавление фруктов и трав в воду может добавить натуральный вкус и дополнительные питательные вещества без добавления лишнего сахара или калорий.

Некоторые хорошие варианты фруктов для настоящей воды включают цитрусовые — лимоны, лаймы и апельсины, а также ягоды — клубнику и малину. Эти фрукты содержат антиоксиданты и витамины, которые могут поддерживать общее состояние здоровья.

7.Фруктовый сок, если это 100% натуральный сок без добавления сахара, можно добавить в рацион. Содержащийся во фруктах натуральный сахар полезнее, чем добавленный сахар, но это все равно сахар, который может повысить уровень глюкозы в крови.

Вы также можете разбавить фруктовый сок простой водой, чтобы получить больше с меньшим количеством сахара на порцию.

8.Смузи и фруктовый сок имеют схожую историю. Они могут быть вкусными и наполненными питательными и полезными веществами для укрепления иммунитета. Сделайте основу из нежирного греческого йогурта или обезжиренного творога и ягод.

Источник: BMJ