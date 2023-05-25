Міжнародна команда вчених зі США, Китаю та Канади під час когортного перспективного дослідження визначила вісім напоїв, які зберігають рівень цукру в крові в нормі та показані людям із діабетом II типу.

1.Вода є найкращим варіантом пиття для всіх, включно з людьми з діабетом. Вона не містить калорій, вуглеводів або цукру і допомагає підтримувати зволоження.

2.Трав’яні чаї можуть додати смак і різноманітність до щоденного споживання рідини. Вони також не містять ні калорій, ні вуглеводів. Багато з них мають корисні сполуки, як флавоноїди, і можуть принести користь здоров’ю.

Варіанти трав’яного чаю включають: м’яту перцеву, ромашку, імбир, малину, гібіскус.

Якщо трав’яні чаї не для вас, завжди можна пити класику. Доведено, що чай, особливо зелений, має низку переваг для здоров’я, зокрема, покращує чутливість до інсуліну та знижує ризик серцевих захворювань.

3.Каву також пов’язують із кількома перевагами для здоров’я, включно з меншим ризиком діабету II типу. Однак уникайте додавання цукру і вибирайте молоко з низьким вмістом жиру або несолодке горіхове молоко.

4.Фруктові соки з низьким вмістом цукру. Незважаючи на те, що фруктові соки можуть містити багато цукру, є деякі варіанти з низьким вмістом цукру, наприклад, томатний або овочевий сік. Перевірте етикетку і виберіть сік без додавання цукру.

5.Молоко з низьким вмістом жиру може бути хорошим вибором для людей з діабетом, оскільки воно містить поживні речовини, такі як кальцій і вітамін D, які важливі для здоров’я кісток.

6.Вода, настояна на фруктах або травах, може бути чудовим варіантом для людей з діабетом, які бажають підтримувати водний баланс і втамувати спрагу до солодких напоїв. Додавання фруктів і трав у воду може додати натурального смаку і додаткових поживних речовин без додавання зайвого цукру або калорій.

Деякі хороші варіанти фруктів для справжньої води включають цитрусові: лимони, лайми і апельсини, а також ягоди: полуниця і малина. Ці фрукти містять антиоксиданти і вітаміни, які можуть підтримувати загальний стан здоров’я.

7.Фруктовий сік, якщо це 100% натуральний сік без додавання цукру, можна додати в раціон. Натуральний цукор, що міститься у фруктах, корисніший, ніж доданий цукор, але це все одно цукор, який може підвищити рівень глюкози в крові.

Ви також можете розбавити фруктовий сік простою водою, щоб отримати більше з меншою кількістю цукру на порцію.

8.Смузі та фруктовий сік мають схожу історію. Вони можуть бути смачними і наповненими поживними та корисними речовинами для зміцнення імунітету. Зробіть основу з нежирного грецького йогурту або знежиреного сиру та ягід.

Джерело: BMJ