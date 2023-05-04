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За яких симптомів потрібно перевіритися на діабет II типу — ендокринолог

4 Травня 2023, 09:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діабет
Джерело: Depositphotos

Ендокринолог Діна Крилова на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про симптоми, що можуть свідчити про розвиток цукрового діабету II типу.

– Цукровий діабет II типу є одним із найпоширеніших захворювань у світі. Хвороба призводить до порушення обміну глюкози та супроводжується збільшенням рівня цукру в крові (гіперглікемією), – пояснює фахівчиня.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), понад 95% людей із діабетом мають саме діабет другого типу. Також це захворювання дедалі частіше зустрічається в дітей.

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Для цукрового діабету другого типу характерна інсулінорезистентність (стан, коли тканини стають менш чутливими до інсуліну). Також зменшується вироблення інсуліну підшлунковою залозою.

Інсулін – це гормон, що виробляється підшлунковою залозою і допомагає знижувати рівень цукру в крові, використовуючи його як джерело енергії для клітин організму.

При цукровому діабеті II типу цей механізм порушується. Як наслідок – збільшення рівня цукру в крові та його накопичення в клітинах. Це може призвести до розвитку різних ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, хронічна ниркова недостатність, проблеми із зором тощо.

За яких симптомів слід перевіритися на цукровий діабет II типу:

  • ви постійно відчуваєте спрагу;
  • часте сечовиділення;
  • постійне відчуття голоду;
  • погіршення зору;
  • схильність до гнійних інфекцій шкіри або інфекцій сечостатевої системи.

– На жаль, у більшості випадків хвороба має безсимптомний перебіг. Захворювання часто виявляють випадково або під час скринінгових досліджень, – каже Діна Крилова.

Ендокринолог роз’яснила, що основними критеріями постановки діагнозу є:

  • глюкоза в сироватці крові натщесерце (принаймні, 8 годин не їсти перед аналізом) – дорівнює або більше 7 ммоль/л (126 мг/дл);
  • глікозильований гемоглобін (НbA1C) – дорівнює або більше 6,5%;
  • глюкозотолерантний тест або рандомне визначення глюкози протягом дня дорівнює або більше 11 ммоль/л (200 мг/дл).

Протокол лікування включає :

  • налагодження здорового харчування;
  • регулярні фізичні вправи;
  • зменшення індексу маси тіла за необхідності;
  • препарати для зниження цукру в крові (за необхідності, інсулінотерапія);
    контроль рівня цукру в крові.

Дотримання цих кроків збільшує можливість того, що рівень цукру в крові триматиметься у звичайному спектрі. До того ж це допоможе запобігти розвитку певних ускладнень, резюмує фахівець.

Джерело: Бережи себе

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