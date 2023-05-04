Ендокринолог Діна Крилова на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про симптоми, що можуть свідчити про розвиток цукрового діабету II типу.

– Цукровий діабет II типу є одним із найпоширеніших захворювань у світі. Хвороба призводить до порушення обміну глюкози та супроводжується збільшенням рівня цукру в крові (гіперглікемією), – пояснює фахівчиня.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), понад 95% людей із діабетом мають саме діабет другого типу. Також це захворювання дедалі частіше зустрічається в дітей.

Для цукрового діабету другого типу характерна інсулінорезистентність (стан, коли тканини стають менш чутливими до інсуліну). Також зменшується вироблення інсуліну підшлунковою залозою.

Інсулін – це гормон, що виробляється підшлунковою залозою і допомагає знижувати рівень цукру в крові, використовуючи його як джерело енергії для клітин організму.

При цукровому діабеті II типу цей механізм порушується. Як наслідок – збільшення рівня цукру в крові та його накопичення в клітинах. Це може призвести до розвитку різних ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, хронічна ниркова недостатність, проблеми із зором тощо.

За яких симптомів слід перевіритися на цукровий діабет II типу:

ви постійно відчуваєте спрагу;

часте сечовиділення;

постійне відчуття голоду;

погіршення зору;

схильність до гнійних інфекцій шкіри або інфекцій сечостатевої системи.

– На жаль, у більшості випадків хвороба має безсимптомний перебіг. Захворювання часто виявляють випадково або під час скринінгових досліджень, – каже Діна Крилова.

Ендокринолог роз’яснила, що основними критеріями постановки діагнозу є:

глюкоза в сироватці крові натщесерце (принаймні, 8 годин не їсти перед аналізом) – дорівнює або більше 7 ммоль/л (126 мг/дл);

глікозильований гемоглобін (НbA1C) – дорівнює або більше 6,5%;

глюкозотолерантний тест або рандомне визначення глюкози протягом дня дорівнює або більше 11 ммоль/л (200 мг/дл).

Протокол лікування включає :

налагодження здорового харчування;

регулярні фізичні вправи;

зменшення індексу маси тіла за необхідності;

препарати для зниження цукру в крові (за необхідності, інсулінотерапія);

контроль рівня цукру в крові.

Дотримання цих кроків збільшує можливість того, що рівень цукру в крові триматиметься у звичайному спектрі. До того ж це допоможе запобігти розвитку певних ускладнень, резюмує фахівець.

Джерело: Бережи себе