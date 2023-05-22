Сахарный диабет II типа является одним из наиболее распространенных среди других типов диабета.

Довольно длительное время человек, болеющий сахарным диабетом II типа, даже не подозревает о своей болезни. А такие симптомы, как сухость во рту или постоянная жажда списываются на острую пищу или жаркий день.

Время идет, в организме больного возникают необратимые изменения. И только когда состояние здоровья существенно ухудшается, человек идет к врачу. Поэтому впервые диагноз СД II типа устанавливается, когда болезнь длится уже несколько лет.

Когда необходимо посетить врача?

Американская диабетическая ассоциация рекомендует делать скрининг на СД, начиная с 35 лет. А если человек имеет избыточный вес, или хоть один из перечисленных ниже факторов риска тестирование на сахарный диабет II типа следует проводить независимо от возраста.

Факторы риска СД II типа

— наличие родственников с СД;

— сердечно-сосудистые заболевания;

— артериальная гипертензия (≥140/90 мм рт. ст.);

— высокий уровень холестерина;

— избыточный вес и ожирение;

— низкая физическая активность;

— синдромом поликистозных яичников у женщин.

Узнать, есть ли у вас риск развития сахарного диабета, можно здесь.

Результаты этого теста не являются диагнозом. Но дают все основания обратиться к эндокринологу.

Источник: Центр громадського здоров’я України