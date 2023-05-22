Сахарный диабет II типа является одним из наиболее распространенных среди других типов диабета.
Довольно длительное время человек, болеющий сахарным диабетом II типа, даже не подозревает о своей болезни. А такие симптомы, как сухость во рту или постоянная жажда списываются на острую пищу или жаркий день.
Время идет, в организме больного возникают необратимые изменения. И только когда состояние здоровья существенно ухудшается, человек идет к врачу. Поэтому впервые диагноз СД II типа устанавливается, когда болезнь длится уже несколько лет.
Когда необходимо посетить врача?
Американская диабетическая ассоциация рекомендует делать скрининг на СД, начиная с 35 лет. А если человек имеет избыточный вес, или хоть один из перечисленных ниже факторов риска тестирование на сахарный диабет II типа следует проводить независимо от возраста.
Факторы риска СД II типа
— наличие родственников с СД;
— сердечно-сосудистые заболевания;
— артериальная гипертензия (≥140/90 мм рт. ст.);
— высокий уровень холестерина;
— избыточный вес и ожирение;
— низкая физическая активность;
— синдромом поликистозных яичников у женщин.
Узнать, есть ли у вас риск развития сахарного диабета, можно здесь.
Результаты этого теста не являются диагнозом. Но дают все основания обратиться к эндокринологу.
Источник: Центр громадського здоров’я України