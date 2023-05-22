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Діабет ІІ типу: дізнатися про ризик розвитку можна за допомогою онлайн тесту

22 Травня 2023, 14:19
Валентина Андрейко журналістка
цукор, діабет
Джерело: Pixabay

Цукровий діабет II типу є одним з найбільш поширених серед інших типів діабету. Досить тривалий час людина, що хворіє на цукровий діабет II типу, навіть не підозрює про свою хворобу. А такі симптоми, як сухість в роті чи постійна спрага списуються на гостру їжу чи спекотний день.

Час іде, в організмі хворого виникають незворотні зміни. І лише коли стан здоров’я суттєво погіршується, людина йде до лікаря. Тому вперше діагноз ЦД II типу встановлюється, коли хвороба триває уже декілька років.

Коли необхідно відвідати лікаря?

Американська діабетична асоціація рекомендує робити скринінг на ЦД, починаючи з 35 років. А якщо людина має надмірну вагу, або хоч один з перерахованих нижче факторів ризику,  тестування на цукровий діабет II типу слід проводити незалежно від віку.

Фактори ризику ЦД II типу

  • наявність родичів з ЦД;
  • серцево-судинні захворювання;
  • артеріальна гіпертензія (≥140/90 мм рт. ст.);
  • високий рівень холестерину;
  • надмірна вага та ожиріння;
  • низька фізична активність;
  • синдромом полікістозних яєчників у жінок;

Дізнатися, чи є у вас ризик розвитку цукрового діабету, можна тут.

Результати цього тесту не є діагнозом. Але дають усі підстави звернутися до ендокринолога.

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Джерело: Центр громадського здоров’я України

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Діабет МОЗ тестування
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