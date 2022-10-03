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Гимнастика, капли, очки: советы офтальмолога, как лечить близорукость

3 октября 2022, 16:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
окуляри
Источник: Pixabay

Врач-офтальмолог, участник реалити-шоу Пара на миллион Андрей Дзюба рассказал о способах лечения близорукости, которые основаны на рекомендациях Американской ассоциации офтальмологов.

— Близорукость или миопия — это заболевание, при котором человек плохо различает предметы, расположенные на дальнем расстоянии. Есть много методов ее лечения, но не все они эффективны, — отмечает Андрей Дзюба.

Андрій Дзюба

По его словам, специалисты Американской ассоциации офтальмологов в ходе научных исследований развенчали некоторые особо популярные мифы о лечении миопатии. А именно лечение с помощью:

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  • глазной гимнастики: проведенные исследования показали сомнительные результаты;
  • капель: результаты исследований также весьма сомнительны.

— Капли не меняют форму миопического глаза, не перемещают фокус на сетчатку, потому что они не имеют оптической силы, — отметил участник реалити Нового канала.

По его словам, нет таких капель, в показаниях к которым будет написано, что они рекомендованы для лечения миопии. Но, к сожалению, иногда врачи их выписывают.

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— Основной метод лечения миопии — очки. По результатам исследований, их использование получило высокий уровень эффективности и доказательности, — настаивает офтальмолог.

И призывает беречь свои финансы и вместо бесполезных капель приобретать качественные очки.

Источник
Новое время
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