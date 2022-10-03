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Гімнастика, краплі, окуляри: поради офтальмолога, як лікувати короткозорість

3 Жовтня 2022, 16:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
окуляри
Джерело: Pixabay

Лікар-офтальмолог, учасник реаліті-шоу Пара на мільйон Андрій Дзюба розповів про способи лікування короткозорості, які засновані на рекомендаціях Американської асоціації офтальмологів.

Андрій Дзюба

– Короткозорість або міопія — це захворювання, при якому людина погано розрізняє предмети, розташовані на далекій відстані. Є багато методів її лікування, але не всі вони ефективні, – зазначає Андрій Дзюба.

За його словами, фахівці Американської асоціації офтальмологів в ході наукових досліджень розвінчали деякі особливо популярні міфи про лікування міопатії. А саме лікування за допомогою:

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  • очної гімнастики: проведені дослідження показали сумнівні результати;
  • крапель: результати досліджень також вельми сумнівні.

– Краплі не змінюють форму міопічного ока, не переміщують фокус на сітківку, тому що вони не мають оптичної сили, — зазначив учасник реаліті Нового каналу.

За його словами, немає таких крапель, в показаннях до яких буде написано, що вони рекомендовані для лікування міопії. Але, на жаль, іноді лікарі їх виписують.

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– Основний метод лікування міопії – окуляри. За результатами досліджень, їхнє використання отримало високий рівень ефективності та доказовості, – наполягає офтальмолог.

І закликає берегти свої фінанси і замість непотрібних крапель купувати якісні окуляри.

Джерело
Новое время
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