Лікар-офтальмолог, учасник реаліті-шоу Пара на мільйон Андрій Дзюба розповів про способи лікування короткозорості, які засновані на рекомендаціях Американської асоціації офтальмологів.
– Короткозорість або міопія — це захворювання, при якому людина погано розрізняє предмети, розташовані на далекій відстані. Є багато методів її лікування, але не всі вони ефективні, – зазначає Андрій Дзюба.
За його словами, фахівці Американської асоціації офтальмологів в ході наукових досліджень розвінчали деякі особливо популярні міфи про лікування міопатії. А саме лікування за допомогою:
- очної гімнастики: проведені дослідження показали сумнівні результати;
- крапель: результати досліджень також вельми сумнівні.
– Краплі не змінюють форму міопічного ока, не переміщують фокус на сітківку, тому що вони не мають оптичної сили, — зазначив учасник реаліті Нового каналу.
За його словами, немає таких крапель, в показаннях до яких буде написано, що вони рекомендовані для лікування міопії. Але, на жаль, іноді лікарі їх виписують.
– Основний метод лікування міопії – окуляри. За результатами досліджень, їхнє використання отримало високий рівень ефективності та доказовості, – наполягає офтальмолог.
І закликає берегти свої фінанси і замість непотрібних крапель купувати якісні окуляри.