Молодость и здоровье — самый ценный капитал каждой женщины. Но иногда в жизни другие планы, которые вряд ли понравятся кому-то, например, бартолинит.

Факты ICTV пообщались с врачом-гинекологом Татьяной Благуляк и узнали, почему возникает бартолинит и как его лечить.

Что такое бартолинит

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Бартолинит — воспалительный процесс в бартолиновой железе.

— У входа во влагалище находятся железы, которые называются бартолиновыми. Задача этих желез — увлажнять вход во влагалище при половом возбуждении. Благодаря этим железам у женщины появляются прозрачные слизистые выделения, которые делают половой акт комфортным и безболезненным, — рассказывает гинеколог.

Причин возникновения бартолинита – несколько.

— Первопричиной является закупоривание данной железы и, чаще всего, инфекционные возбудители, а это приводит к накоплению слизи в железе и невозможность ее эвакуации. Содержимое такой кисты может быть как слизистым, так и гнойным, все зависит от причины воспаления, — говорит Татьяна.

Основные симптомы бартолинита

Важно знать основные симптомы бартолинита, чтобы вовремя и правильно начать лечить болезнь.

— Закупорка железы приводит к увеличению железы в размерах: она может быть с горошину или даже как куриное яйцо. Заболевание вызывает повышение температуры тела, боль в промежности, невозможность садиться. А о половой жизни уже и речи не идет, — отмечает врач.

Сразу после начала воспалительного процесса могут наблюдаться покраснение и припухлость в этой зоне.

Некоторые женщины замечают гнойные выделения.

Как лечить бартолинит

Бартолинит можно побороть с помощью правильного лечения.

— Диагностика бартолинита не представляет особой сложности, так как данное заболевание выявляется во время обычного гинекологического осмотра, — подчеркивает врач-гинеколог.

Не стоит заниматься самолечением, лучше обращаться к специалистам.

— Целью эффективного лечения является профилактика осложнений, то есть необходимо обратиться к врачу чтобы подобрать индивидуальный и лучший способ выздоровления. Маленькие кисты, которые не беспокоят женщину, не требуют специального лечения, за ними можно только наблюдать, – рассказывает Татьяна.

Правильная гигиена — это ключ к избежанию дальнейших инфекций. Регулярное вымывание с использованием мягкого мыла и теплой воды являются обязательными.

Теплые компрессы не вылечат бартолинит, но помогут обезболить и улучшить общее состояние.

Если причиной болезни являются бактерии, врач назначит антибиотики для лечения инфекции. Важно, чтобы это сделал именно медик, поскольку подбирать лекарства нужно индивидуально.

В случае осложнений может потребоваться хирургическое вмешательство.

— При гнойных процессах назначают для начала консервативную терапию, если этого недостаточно, то проводят операцию, — добавляет гинеколог.

Что будет, если не лечить бартолинит

Пренебрегать бартолинитом не стоит, поскольку это может иметь серьезные последствия.

Воспалительный процесс может привести к образованию абсцесса, который требует дренирования и лечения антибиотиками.

Если не соблюдать правила гигиены и не лечить бартолинит должным образом, он может повториться.

Помните, что бартолинит — воспаление, которое способно быстро распространяться на другие органы, что может привести к серьезным осложнениям.

Пусть эта информация станет полезной для каждой женщины, и напомнит, что здоровье всегда является приоритетом, а профессиональная консультация врача — лучшим шагом на пути к восстановлению и сохранению здоровья.