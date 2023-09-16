Молодость и здоровье — самый ценный капитал каждой женщины. Но иногда в жизни другие планы, которые вряд ли понравятся кому-то, например, бартолинит.
Факты ICTV пообщались с врачом-гинекологом Татьяной Благуляк и узнали, почему возникает бартолинит и как его лечить.
Что такое бартолинит
Бартолинит — воспалительный процесс в бартолиновой железе.
— У входа во влагалище находятся железы, которые называются бартолиновыми. Задача этих желез — увлажнять вход во влагалище при половом возбуждении. Благодаря этим железам у женщины появляются прозрачные слизистые выделения, которые делают половой акт комфортным и безболезненным, — рассказывает гинеколог.
Причин возникновения бартолинита – несколько.
— Первопричиной является закупоривание данной железы и, чаще всего, инфекционные возбудители, а это приводит к накоплению слизи в железе и невозможность ее эвакуации. Содержимое такой кисты может быть как слизистым, так и гнойным, все зависит от причины воспаления, — говорит Татьяна.
Основные симптомы бартолинита
Важно знать основные симптомы бартолинита, чтобы вовремя и правильно начать лечить болезнь.
— Закупорка железы приводит к увеличению железы в размерах: она может быть с горошину или даже как куриное яйцо. Заболевание вызывает повышение температуры тела, боль в промежности, невозможность садиться. А о половой жизни уже и речи не идет, — отмечает врач.
Сразу после начала воспалительного процесса могут наблюдаться покраснение и припухлость в этой зоне.
Некоторые женщины замечают гнойные выделения.
Как лечить бартолинит
Бартолинит можно побороть с помощью правильного лечения.
— Диагностика бартолинита не представляет особой сложности, так как данное заболевание выявляется во время обычного гинекологического осмотра, — подчеркивает врач-гинеколог.
Не стоит заниматься самолечением, лучше обращаться к специалистам.
— Целью эффективного лечения является профилактика осложнений, то есть необходимо обратиться к врачу чтобы подобрать индивидуальный и лучший способ выздоровления. Маленькие кисты, которые не беспокоят женщину, не требуют специального лечения, за ними можно только наблюдать, – рассказывает Татьяна.
Правильная гигиена — это ключ к избежанию дальнейших инфекций. Регулярное вымывание с использованием мягкого мыла и теплой воды являются обязательными.
Теплые компрессы не вылечат бартолинит, но помогут обезболить и улучшить общее состояние.
Если причиной болезни являются бактерии, врач назначит антибиотики для лечения инфекции. Важно, чтобы это сделал именно медик, поскольку подбирать лекарства нужно индивидуально.
В случае осложнений может потребоваться хирургическое вмешательство.
— При гнойных процессах назначают для начала консервативную терапию, если этого недостаточно, то проводят операцию, — добавляет гинеколог.
Что будет, если не лечить бартолинит
Пренебрегать бартолинитом не стоит, поскольку это может иметь серьезные последствия.
Воспалительный процесс может привести к образованию абсцесса, который требует дренирования и лечения антибиотиками.
Если не соблюдать правила гигиены и не лечить бартолинит должным образом, он может повториться.
Помните, что бартолинит — воспаление, которое способно быстро распространяться на другие органы, что может привести к серьезным осложнениям.
Пусть эта информация станет полезной для каждой женщины, и напомнит, что здоровье всегда является приоритетом, а профессиональная консультация врача — лучшим шагом на пути к восстановлению и сохранению здоровья.