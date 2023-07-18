У многих женщин сильно болит живот во время менструации. Данное состояние снижает качество жизни, поэтому необходимо знать, как преодолеть его и облегчить ПМС. Таблетки от менструальной боли: что можно принимать и как себе помочь – читайте в материале.

Таблетки от боли во время месячных: что принимать

Гинеколог Юлия Куц подчеркивает, что болезненная менструация (дисменорея) является одной из самых распространенных жалоб у женщин при обращении к гинекологу, а это – от 50% до 90% женщин.

Механизм появления симптомов при дисменорее прост: происходит чрезмерное высвобождение простагландинов, вследствие чего происходит сокращение мышц матки и повышение внутриматочного давления, что приводит к выраженной боли.

Чтобы утолить боль, нужно пройти лечение. Например, употреблять НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Вот самые популярные варианты:

Ибупрофен или Нурофен 400-600 мг, по 3 таблетки в день (каждые 4-6 ч или 800 мг каждые 8 ч). Максимальная суточная дозировка – 2400 мг. Диклофенак. Начальная доза – 75-100 мг (1 ампула), далее 50 мг/сут. Парацетамол. Хватит 500 мг/сутки (3-4 таблетки). Напроксен натрия. Приблизительно 440-550 мг (1-2 таблетки) начально, затем – 220-550 мг каждые 12 ч при необходимости. Мефенаминовая кислота. В первое время необходимо принимать 500 мг (3 таблетки), а после этого – по 250 мг каждые 6 ч при необходимости.

Кроме того, помогают препараты гормональной контрацепции в длительном приеме. Однако здесь подбор – индивидуальный, поэтому за ГК нужно обращаться к своему гинекологу.

Важно понимать, что данные препараты следует осторожно употреблять людям с больным желудком, печенью, почками, поэтому это следует делать исключительно под контролем врача.

Как помочь себе, если вы не хотите употреблять таблетки

Если вы выбираете немедикаментозную терапию, то следует начинать с таких важных процедур:

Теплая ванна. В различных исследованиях применение тепла в нижней части живота по эффективности равнялось приему Ибупрофена. Нормализация режима отдыха и активной деятельности. Регулярные физические нагрузки. В рационе следует отдавать предпочтение пище, богатой омега-3, приему витаминов группы B, Е, магния.

Также следует понимать, что боль во время менструации терпеть не нужно. Важно подобрать правильное лечение и чувствовать себя комфортно в эти дни.

Какие еще существуют методы утоления боли во время менструации

Акушер-гинеколог Ольга Рыженко утверждает, что существует множество методов облегчения боли во время ПМС. К примеру:

Физические упражнения. Попробуйте то, что для вас будет эффективно, и выбирайте как тип физической нагрузки, так и частоту и длительность. Тепловые процедуры на низ живота (по эффективности сравнивают с приемом обезболивающих). Транскутанная электрическая стимуляция нервов. Применяется самостоятельно или в сочетании с другими средствами.

Что делать, если все эти методы не помогают

По словам врача, первая линия лечения – нестероидные противовоспалительные средства (Ибупрофен или Парацетамол).

Женщины, которые испытывают трудности с зачатием, должны избегать применения НПВП.

Противопоказаниями являются бронхиальная астма, нарушение свертывания крови, болезни желудка и печени, аллергия на аспирин. Вторая линия – гормональная контрацепция (КОК, пластырь, вагинальное кольцо, гормоносодержащие ВМС, имплантаты). Выбор зависит от предпочтений пациента. Однако в этой ситуации нужно всегда консультироваться с врачом перед началом приема.