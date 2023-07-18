У багатьох жінок сильно болить живіт під час менструації. Цей стан знижує якість життя, тому потрібно знати, як подолати його і полегшити ПМС. Таблетки від менструального болю: що можна приймати та як собі допомогти – читайте в матеріалі.

Таблетки від болю під час місячних: що приймати

Гінеколог Юлія Куц підкреслює, що болюча менструація (дисменорея) є однією з найпоширеніших скарг у жінок під час звернення до гінеколога, а це – від 50% до 90% жінок.

Механізм появи симптомів при дисменореї простий: відбувається надмірне вивільнення простогландинів, унаслідок чого відбувається скорочення мʼязів матки та підвищення внутрішньоматкового тиску, що призводить до вираженого болю.

Щоб втамувати біль, потрібно пройти лікування. Наприклад, вживати НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати). Ось найпопулярніші варіанти:

Ібупрофен або Нурофен по 3 таблетки на добу (кожні 4-6 год або ж 800 мг кожні 8 год). Максимальна добова доза – 2400 мг. Диклофенак. Початкова доза – 75-100 мг (1 ампула), далі 50 мг на добу. Парацетамол. Вистачить 500 мг на добу (3-4 таблетки). Напроксен натрію. Приблизно 440-550 мг початково (1-2 таблетки), потім – 220-550 мг кожні 12 год за потреби. Мефенамінова кислота. Перший час необхідно приймати 500 мг (3 таблетки), а після цього – по 250 мг кожні 6 год за потреби.

Крім цього, допомагають препарати гормональної контрацепції у тривалому прийманні. Однак тут підбір – індивідуальний, тому за ГК потрібно звертатися до свого гінеколога.

Важливо розуміти, що ці препарати варто обережно вживати людям із хворим шлунком, печінкою, нирками, тому це варто робити виключно під контролем лікаря.

Як допомогти собі, якщо ви не хочете вживати таблетки

Якщо ви обираєте немедикаментозну терапію, то варто починати з таких важливих процедур:

Тепла ванна. У різних дослідженнях застосування тепла в нижній частині живота за ефективністю дорівнювало прийому Ібупрофену. Нормалізація режиму відпочинку та активної діяльності. Регулярні фізичні навантаження. В раціоні слід надавати перевагу їжі, багатій на омега-3, прийманню вітамінів групи B, Е, магнію.

Також варто розуміти, що біль під час менструації терпіти не потрібно. Важливо підібрати правильне лікування та почувати себе комфортно у такі дні.

Які ще існують методи втамування болю під час менструації

Акушер-гінеколог Ольга Риженко стверджує, що існує безліч методів полегшення болю під час ПМС. Наприклад:

Фізичні вправи. Спробуйте те, що для вас буде ефективно, і обирайте як тип фізичного навантаження, так і частоту й тривалість. Теплові процедури на низ живота (за ефективністю порівнюють із прийманням знеболювальних). Транскутанна електрична стимуляція нервів. Застосовується самостійно, або у поєднанні з іншими засобами.

Що робити, якщо всі ці методи не допомагають

За словами лікаря, перша лінія лікування – нестероїдні протизапальні засоби (Ібупрофен або Парацетамол). Жінки, які мають труднощі із зачаттям, повинні уникати застосування НПЗП.

Протипоказаннями є бронхіальна астма, порушення згортання крові, хвороби шлунка та печінки, алергія на аспірин.

Друга лінія – гормональна контрацепція (КОК, пластир, вагінальне кільце, гормоновмісні ВМС, імплантати). Вибір залежить від уподобань пацієнта. Однак у цій ситуації потрібно завжди консультуватися з лікарем перед початком приймання.