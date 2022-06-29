Страх та відчай, неправильне харчування, мала рухливість – це те, що під час війни стає тихим вбивцею жіночого організму. Особливо це впливає на гормональний фон жінки, а точніше на місячний цикл.

Тривалі або нерегулярні менструації можуть призвести до безпліддя та невиношування вагітності. Лікарі- гінекологи Вінниччини разом з Українською медичною місією взялись за обстеження жінок-переселенок, які зараз живуть у регіоні. Бо саме ця категорія панянок зазнала найбільшого стресу під час війни. Стресу, який виводить на поверхню різні патології.

– Кожен переносить стрес по-різному. Хтось організовується, і їхні патології не дають себе проявляти, у них нічого не болить, нічого не турбує. Інші люди – розпливлись, і їм болить і турбує все. Емоції вплинули і на серцево-судинну систему, і на гіпертонію. У тих, в яких не було цих проблем, тиск піднімається. На жіноче здоров’я стрес теж впливає, – каже лікар-терапевт Олена Гранківська.

Лікарі оглядають жінок саме репродуктивного віку. В яких правильно повинен проходити менструальний цикл. Але саме через війну в організмі відбувається збій. Обов’язково беруть цитологічні дослідження. І іноді лише завдяки УЗД можуть виявити патологію.

Зараз дивляться

– Ми виявили кістозні процеси в жінок у постменопаузний період. Ці процеси не мають ніяких клінічних ознак, і діагностика їх можлива тільки проведенням ультразвукового дослідження з вагінальним датчиком. Окрім того виявляємо і генітальну патологію. Дуже велика кількість наших пацієнток зі стресом. У зв’язку з цим, я бачу багато порушень менструального циклу, – каже завідувачка Вінницького обласного центру планування сім’ї Тетяна Постоловська.

Порушення менструального циклу в жінок, або й відсутність місячних зараз – медики найчастіше називають патологією війни. Бо репродуктивна система перебуває під контролем нервової.

Або ж медичною термінологією аменорея – це відсутність менструацій у жінки репродуктивного віку протягом трьох і більше місяців.

Аменорея, що розвинулась на фоні стресу та втрати ваги, отримала назву функціональної гіпоталамічної аменореї. Саме цей клас функціональної аменореї й відповідає поняттю аменореї воєнного часу – це припинення менструацій через порушення утворення гонадотропних гормонів на фоні стресу, недостатнього харчування і фізичного виснаження, що типово для умов війни.

При такій аменореї менструальний цикл зазвичай відновлюється після припинення війни, усунення надмірних психічних потрясінь.

– Ми маємо можливість направити пацієнтку на обстеження, якщо вона потребує гормонального обстеження. Якщо оперативного лікування, то для цього розробляється маршрут пацієнта. Якщо жінка перебуває в окупації, вона має знайти можливість хоча б для онлайн-консультацій. Тому що при таких затримках неможливо займатись самолікуванням. Жінки, в яких лише почалась менструація або перед клімаксом, знаходяться у групі ризику (при зникненні місячних), і вони потребують терапії, – каже завідувачка Вінницького обласного центру планування сім’ї Тетяа Постоловська.

Налагодити правильний менструальний цикл після періоду аменореї цілком можливо. Але тут, кажуть медики, ніякого самолікування. Лише комплексне обстеження у гінеколога. І спеціальні препарати.

– Так, наше життя змінилось, але повинні змінитись і наші погляди на життя. Тому до лікування – лише раціональний підхід. Використання методів психотерапії, можливість розповісти про свої проблеми. Навіть подругам. Ну, лікарські препарати – лише призначають гінекологи. Це магнієві комплекси та вітамінні, – каже завідувачка Вінницького обласного центру планування сім’ї Тетяна Постоловська.

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