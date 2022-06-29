Страх и отчаяние, неправильное питание, малая подвижность — это то, что во время войны становится тихим убийцей женского организма. Особенно это влияет на гормональный фон женщины, а точнее на менструальный цикл.

Длительные или нерегулярные менструации могут привести к бесплодию и невынашиванию беременности. Врачи-гинекологи Винницкой области вместе с Украинской медицинской миссией взялись за обследование женщин-переселенок, которые сейчас живут в регионе. Ведь именно эта категория девушек испытала наибольший стресс во время войны. Стресс, выводящий на поверхность различные патологии.

– Каждый переносит стресс по-разному. Кто-то организуется, и их патологии не дают себя проявлять, у них ничего не болит, ничего не беспокоит. Другие люди – расплылись, и у них болит и беспокоит все. Эмоции повлияли и на сердечно-сосудистую систему, и на гипертонию. У тех, у кого не было этих проблем, давление поднимается. На женское здоровье стресс тоже влияет, – говорит врач-терапевт Елена Гранковская.

Врачи осматривают женщин именно репродуктивного возраста. У которых правильно должен проходить менструальный цикл. Но именно из-за войны в организме происходит сбой. Обязательно проводят цитологические исследования. И иногда только благодаря УЗИ могут выявить патологию.

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– Мы обнаружили кистозные процессы у женщин в постменопаузный период. Эти процессы не имеют никаких клинических признаков, и диагностика их возможна только с проведением ультразвукового исследования с вагинальным датчиком. Кроме того, выявляем и генитальную патологию. Очень большое количество наших пациенток со стрессом. В этой связи, я вижу много нарушений менструального цикла, — говорит заведующая Винницким областным центром планирования семьи Татьяна Постоловская.

Нарушение менструального цикла у женщин или отсутствие месячных сейчас – медики чаще всего называют патологией войны. Так как репродуктивная система находится под контролем нервной.

Или медицинской терминологией аменорея – это отсутствие менструаций у женщины репродуктивного возраста в течение трех и более месяцев.

Аменорея, развившаяся на фоне стресса и потери веса, получила название функциональной гипоталамической аменореи. Именно этот класс функциональной аменореи и соответствует понятию аменореи военного времени – это прекращение менструаций из-за нарушения образования гонадотропных гормонов на фоне стресса, недостаточного питания и физического истощения, что типично для условий войны.

При такой аменорее менструальный цикл обычно восстанавливается после прекращения войны, устранения чрезмерных психических потрясений.

– У нас есть возможность направить пациентку на обследование, если она нуждается в гормональном обследовании. Если оперативное лечение, то для этого разрабатывается маршрут пациента. Если женщина находится в оккупации, она должна найти возможность хотя бы для онлайн-консультаций. Потому что при таких задержках невозможно заниматься самолечением. Женщины, у которых только началась менструация или перед климаксом, находятся в группе риска (при исчезновении месячных) и нуждаются в терапии, — говорит заведующая Винницким областным центром планирования семьи Татьяна Постоловская.

Наладить правильный менструальный цикл после периода аменореи вполне возможно. Но здесь, говорят медики, никакого самолечения. Только комплексное обследование у гинеколога. И специальные препараты.

– Да, наша жизнь изменилась, но должны измениться и наши взгляды на жизнь. Поэтому к лечению – только рациональный подход. Использование методов психотерапии, возможность рассказать о своих проблемах. Даже подругам. Ну, лекарственные препараты – только назначают гинекологи. Это магний и витаминные комплексы, — говорит заведующая Винницким областным центром планирования семьи Татьяна Постоловская.

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