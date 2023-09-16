Молодість і здоров’я – найцінніший капітал кожної жінки. Та інколи у життя інші плани, які навряд чи сподобаються комусь, наприклад, бартолініт.

Факти ICTV поспілкувалися з лікаркою-гінекологом Тетяною Благуляк і дізналися, чому виникає бартолініт і як його лікувати.

Що таке бартолініт

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Бартолініт – запальний процес у бартоліновій залозі.

– Біля входу в піхву розташовані залози, які називаються бартоліновими. Завдання цих залоз – зволожувати вхід у піхву за статевого збудження. Завдяки цим залозам у жінки з’являються прозорі слизові виділення, які роблять статевим акт комфортним і безболісним, – розповідає гінекологиня.

Причин виникнення бартолініту є декілька.

– Першопричиною є закорковування даної залози, найчастіше – через інфекційні збудники, а це призводить до накопичування слизу у залозі та неможливості його виходу. Вміст такої кісти може бути як слизовим, так і гнійним, усе залежить від причини запалення, – каже пані Тетяна.

Основні симптоми бартолініту

Важливо знати основні симптоми бартолініту, щоб вчасно та правильно почати лікувати хворобу.

– Закорковування залози призводить до збільшення залози в розмірах: вона може бути з горошину чи й навіть куряче яйце. Захворювання викликає підвищення температури тіла, біль у промежині, неможливість сідати. А про статеве життя вже й не йдеться, – зазначає лікар.

Відразу після початку запального процесу можуть спостерігатися почервоніння та припухлість в цій зоні.

Деякі жінки помічають гнійні виділення.

Як лікувати бартолініт

Бартолініт можна побороти за допомогою правильного лікування.

– Діагностика бартолініту не становить особливої складності, бо це захворювання виявляється під час звичайного гінекологічного огляду, – зауважує лікарка-гінеколог.

Не варто займатися самолікуванням, краще звертатися до спеціалістів.

– Метою ефективного лікування є профілактика ускладнень, тобто необхідно звернутися до лікаря щоб підібрати індивідуальний і найкращий спосіб одужання. Маленькі кісти, які не турбують жінку, не потребують спеціального лікування, за ними можна лише спостерігати, – розповідає пані Тетяна.

Правильна гігієна – це ключ до уникнення подальших інфекцій. Регулярне вимивання з використанням м’якого мила та теплої води є обов’язковими.

Теплі компреси не вилікують бартолініт, але допоможуть знеболити та покращити загальний стан.

Якщо причиною хвороби є бактерії, лікар призначить антибіотики для лікування інфекції. Важливо, щоб це зробив саме медик, оскільки підбирати ліки потрібно індивідуально.

У разі ускладнень може знадобитися хірургічне втручання.

– При гнійних процесах призначають для початку консервативну терапію, якщо цього недостатньо, то проводять операцію, – додає гінекологиня.

Що буде, якщо не лікувати бартолініт

Нехтувати бартолінітом не варто, оскільки це може мати серйозні наслідки.

Запальний процес може спричинити утворення абсцесу, який потребує дренажування та лікування антибіотиками.

Якщо не дотримуватися правил гігієни та не лікувати бартолініт належним чином, він може повторитися.

Пам’ятайте, що бартолініт – запалення, яке здатне швидко поширюватися на інші органи, що може призвести до серйозних ускладнень.

Нехай ця інформація стане корисною для кожної жінки, нагадавши, що здоров’я завжди є пріоритетом, а професійна консультація лікаря – найкращим кроком на шляху до відновлення та збереження здоров’я.