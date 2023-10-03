Гнойная ангина, также известная как острый тонзиллит, является чрезвычайно неприятным заболеванием, которое сопровождается болью в горле, повышенной температурой тела и общей слабостью.

Инфекционист Екатерина Горон рассказала Фактам ICTV, как лечить ангину дома и когда пора обращаться к врачу.

Лечение гнойной ангины в домашних условиях

Сейчас смотрят

Гнойная ангина (острый тонзиллит) — это заболевание, которое может быть вызвано как бактериями, так и вирусами. От происхождения недуга зависит лечение.

— Вирусный тонзиллит — только симптоматическое лечение. Бактериальный тонзиллит лечится исключительно антибиотиками по назначению врача, — рассказывает инфекционист.

Если лечить ангину неправильно или не лечить вообще, это может привести к осложнениям, таким как ревматическая лихорадка или абсцессы горла.

Если есть жалобы на боль в горле, лучше использовать леденцы или спрей на основе бензадимина, потому что при полоскании контакт со слизистой меньше, чем при использовании спреев или леденцов. Для лечения важно, чтобы активное вещество как можно дольше имело контакт со слизистой.

— Не надо лить в горло антисептики, они нужны не во всех случаях, не старайтесь вымыть бактерии, они же так нам нужны, — добавляет врач.

Если хотите полоскать горло, возьмите физиологический раствор и обратитесь к вашему врачу.

— Используйте местное и общее обезболивание, много теплой жидкости, — говорит Екатерина.

Когда пора идти к врачу

Важно помнить, что при первых признаках гнойной ангины следует обратиться к врачу.

Симптомы могут включать боль в горле, повышенную температуру тела, головную боль и общую слабость.

Врач проведет исследование и, если нужно, назначит антибиотики.

— Не всегда из-за боли в горле хочется обращаться к врачу. Но все же есть случаи, когда это необходимо, чтобы предотвратить осложнения, а именно: при выраженной боли в горле, затрудненном открывании рта, высокой температуре тела, — отмечает врач-инфекционист.

Правильное и своевременное лечение поможет избежать осложнений и сократить продолжительность заболевания.

Лечение ангины у детей

Если ваш ребенок имеет симптомы, похожие на гнойную ангину, немедленно обратитесь к педиатру или семейному врачу. Лечение у детей может отличаться от лечения взрослых, поэтому необходима консультация специалиста.

— Относительно детей, то здесь есть своя специфика в течении и лечении острого тонзиллита, — отмечает инфекционист.

Очень часто острый тонзиллит может быть признаком детского инфекционного заболевания, например, скарлатины.