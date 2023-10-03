Гнійна ангіна, також відома як гострий тонзиліт, є надзвичайно неприємним захворюванням, яке супроводжується болем у горлі, підвищеною температурою тіла та загальною слабкістю.

Інфекціоніст Катерина Горон розповіла Фактам ICTV, як лікувати ангіну вдома та коли час звертатися до лікаря.

Лікування гнійної ангіни в домашніх умовах

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Гнійна ангіна (гострий тонзиліт) – це захворювання, яке можуть викликати як бактерії, так і віруси. Від походження недуги залежить лікування.

– Вірусний тонзиліт – тільки симптоматичне лікування. Бактерійний тонзиліт лікується лише антибіотиками за призначенням лікаря, – розповідає інфекціоністка.

Якщо лікувати ангіну неправильно або не лікувати взагалі, це може призвести до ускладнень, як-от ревматична лихоманка чи абсцеси горла.

Якщо є скарги на біль у горлі, краще використовувати льодяники чи спрей на основі бензадиміну, бо при полосканні контакт зі слизовою менший, ніж при використанні спреїв чи льодяників. Для лікування важливо, щоб активна речовина якнайдовше мала контакт зі слизовою.

– Не треба лити у горло антисептики, вони потрібні не у всіх випадках, не старайтесь вимити бактерії, вони ж так нам потрібні, – додає лікарка.

Якщо хочете полоскати горло, візьміть фізіологічний розчин і зверніться до вашого лікаря.

– Використовуйте місцеве та загальне знеболення, багато теплої рідини, – каже Катерина.

Коли час іти до лікаря

Важливо пам’ятати, що за перших ознак гнійної ангіни слід звертатися до лікаря.

Симптоми можуть включати біль у горлі, підвищену температуру тіла, головний біль та загальну слабкість.

Лікар проведе дослідження та, якщо потрібно, призначить антибіотики.

– Не завжди через біль у горлі хочеться звертатися до лікаря. Але все ж є випадки, коли це необхідно, щоб запобігти ускладненню, а саме: при вираженому болю в горлі, утрудненому відкриванні рота, високій температурі тіла, – зазначає лікарка-інфекціоніст.

Правильне та вчасне лікування допоможе уникнути ускладнень та скоротити тривалість захворювання.

Лікування ангіни в дітей

Якщо ваша дитина має симптоми, що схожі на гнійну ангіну, негайно зверніться до педіатра або сімейного лікаря. Лікування у дітей може відрізнятися від лікування дорослих, тому необхідна консультація фахівця.

– Стосовно діток, то тут є своя специфіка у перебігу та лікуванні гострого тонзиліту, – наголошує інфекціоністка.

Дуже часто гострий тонзиліт може бути ознакою дитячого інфекційного захворювання, наприклад, скарлатини.