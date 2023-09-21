Боль в животе может быть по разным причинам. Одна из них — болезнь Крона. Что это и почему она возникает, рассказала Фактам ICTV проктолог, эндоскопист и хирург Елена Карбовничая.

Что такое болезнь Крона?

Болезнь Крона — это разновидность аутоиммунного воспалительного заболевания кишечника, которое поражает различные участки пищеварительного тракта, вызывая боль, отек, язву и кровотечение. Также может проявляться симптомами вне ЖКТ (поражение глаз, суставов, кожи).

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Симптомы болезни Крона

Они крайне разнообразны. Самыми распространенными из них являются:

боль в животе;

спазмы в нижней правой части живота;

диарея более семи дней;

потеря веса;

ни с чем не связанное повышение температуры тела до субфебрильных показателей — от 37 до 38°С.

— Обычно они появляются постепенно, хотя могут периодически возникать и исчезать. Но иногда они возникают внезапно и могут напоминать аппендицит или кишечную непроходимость, — объясняет врач.

По ее словам, другие симптомы зависят от того, какая часть пищеварительного тракта поражена, и включают лихорадку, потерю аппетита, усталость, примеси крови и слизи в кале, язвы во рту, тошноту и рвоту.

— Поскольку симптомы могут быть похожими на другие состояния, например, синдром раздраженного кишечника или желудочно-кишечную инфекцию, семейный врач должен направить вас к узкому специалисту (гастроэнтерологу, проктологу, эндоскописту) для дальнейшего обследования, лечения и наблюдения, — говорит эксперт.

Причины возникновения и факторы риска

Болезнь Крона имеет сложную этиологию, и точные причины ее развития до сих пор неизвестны. Однако, ученые считают, что на развитие болезни Крона влияют следующие факторы:

Генетическая предрасположенность . Наличие близкого родственника с болезнью Крона повышает вероятность развития заболевания.

. Наличие близкого родственника с болезнью Крона повышает вероятность развития заболевания. Возраст . Большинству людей болезнь Крона диагностируют до 30 лет, но в более старшем возрасте также можно заболеть.

. Большинству людей болезнь Крона диагностируют до 30 лет, но в более старшем возрасте также можно заболеть. Лекарства. Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, напроксен и т.д., не вызывают болезнь Крона, но они могут ухудшить состояние и привести к воспалению кишечника.

Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, напроксен и т.д., не вызывают болезнь Крона, но они могут ухудшить состояние и привести к воспалению кишечника. Окружающая среда. По статистике, те, кто живет в промышленно развитых городах, чаще болеют болезнью Крона.

По статистике, те, кто живет в промышленно развитых городах, чаще болеют болезнью Крона. Сбой иммунной системы . Иммунная система организма (которая обычно обеспечивает защиту от инородного тела) не распознает собственные ткани и атакует саму себя. Это может быть спровоцировано инфекцией или нарушением баланса полезных и вредных бактерий в кишечнике.

. Иммунная система организма (которая обычно обеспечивает защиту от инородного тела) не распознает собственные ткани и атакует саму себя. Это может быть спровоцировано инфекцией или нарушением баланса полезных и вредных бактерий в кишечнике. Другие факторы. Например, стресс, неполноценное питание, гормональные изменения, вредные привычки (курение) увеличивают риск развития болезни Крона.

Сегодня ученые продолжают исследовать эту проблему для лучшего понимания причин ее возникновения и разработки эффективных методов диагностики, лечения и профилактики.

Основные методы диагностики:

Анализ крови можно сделать для выявления анемии, воспаления и дефицита витаминов и минералов.

Анализ образцов кала может быть рекомендован для проверки на наличие воспаления и исключения проблем, связанных с инфекцией.

Специальный тест фекальный кальпротектин поможет определить, есть ли воспаление кишечника.

Кроме того, врач может дать направление на УЗИ тонкой кишки и малого таза, рентген брюшной полости, эндоскопические исследования и даже КТ или МРТ.

Лечение болезни Крона

Болезнь Крона не имеет единого универсального метода лечения, поскольку ее природа и механизмы развития сложны и разнообразны. Обычно целью лечения является достижение ремиссии (отсутствия активного воспаления) и поддержание стабильного состояния пациента.

Медикамендозные методы

Препараты для уменьшения воспаления пищеварительной системы — системные (стероидные гормоны), топические (противовоспалительные кишечные средства).

Лекарства для предотвращения рецидивов воспаления — таблетки или инъекции.

Операция по удалению небольшой части пищеварительной системы — иногда это может быть тактикой выбора, когда консервативное лечение не является эффективным, а состояние пациента — тяжелым.

К народным методам относят периодическое голодание – до одного месяца, настои трав, уринотерапию, употребление перекиси водорода, внутривенное введение бикарбоната натрия, различные биодобавки и пробиотики, выявление резонанса микробиома кишечника и его “коррекцию” и даже трансплантацию кала.

— Многие пациенты такое практикуют, но, как правило, это приводит лишь к осложнениям, стойкому обострению, оперативным вмешательствам, иногда к смерти, — предостерегает врач.

Диета играет важную роль в лечении болезни Крона, поскольку некоторые продукты могут вызывать обострение симптомов, тогда как другие могут способствовать облегчению.

Что можно есть

Легкоусвояемые продукты: каши, куриный бульон, ягоды и фрукты без кожуры.

Мясо с низким содержанием жира: курицу, индейку, телятину и рыбу, богатую Омега-3 жирными кислотами — лосось, сардины, тунец.

Ферментированные продукты: йогурты с молочнокислыми бактериями (пробиотиками) могут улучшить работу кишечника.

Вареные или тушеные овощи без кожуры, овощные или фруктовые пюре.

Чего лучше избегать

Продуктов с большим количеством сахара и богатых клетчаткой, фруктов с кожурой, жирной и жареной пищи, газированных напитков, алкоголя и кофе, поскольку они могут раздражать кишечник.

Важно помнить, что реакция на продукты может варьироваться у каждого человека с болезнью Крона. Лучше проконсультируйтесь с врачом или диетологом, чтобы разработать индивидуальный план питания.

Люди с болезнью Крона нуждаются в постоянном наблюдении за своим состоянием. Но если симптомы хорошо контролируются, можно полноценно жить, чувствовать себя хорошо и находиться в долгом периоде ремиссии.