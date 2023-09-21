Біль у животі може бути з різних причин. Одна з них – хвороба Крона. Що це і чому вона виникає, розповіла Фактам ICTV проктолог, ендоскопістка та хірург Олена Карбовнича.

Що таке хвороба Крона?

Хвороба Крона – це різновид аутоімунного запального захворювання кишківника, яке вражає різні ділянки травного тракту, викликаючи біль, набряк, виразку та кровотечу. Також може проявлятися симптомами поза ШКТ (ураження очей, суглобів, шкіри).

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Симптоми хвороби Крона

Вони вкрай різноманітні. Найрозповсюдженіші з них:

біль у животі;

спазми в нижній правій частині живота;

діарея, що триває понад сім днів;

втрата ваги;

ні з чим не повʼязане підвищення температури тіла до субфебрильних показників – від 37 до 38°С.

– Зазвичай вони з’являються поступово, хоча можуть періодично виникати і зникати. Але інколи вони виникають раптово та можуть нагадувати апендицит або кишкову непрохідність, – пояснює лікарка.

За її словами, інші симптоми залежать від того, яка частина травного тракту вражена, і включають лихоманку, втрату апетиту, втому, домішки крові та слизу у калі, виразки в роті, нудоту і блювання.

– Оскільки симптоми можуть бути подібними до інших станів, наприклад, синдрому подразненого кишківника або шлунково-кишкової інфекції, сімейний лікар має направити вас до вузького фахівця (гастроентеролога, проктолога, ендоскопіста) для подальшого обстеження, лікування та спостереження, – каже експертка.

Причини виникнення і фактори ризику

Хвороба Крона має складну етіологію, а точні причини її розвитку досі невідомі. Проте науковці вважають, що на розвиток хвороби Крона впливають такі чинники:

Генетична схильність. Наявність близького родича з хворобою Крона підвищує імовірність розвитку захворювання.

Наявність близького родича з хворобою Крона підвищує імовірність розвитку захворювання. Вік . Більшості людей хворобу Крона діагностують до 30 років, але у старшому віці також можна захворіти.

. Більшості людей хворобу Крона діагностують до 30 років, але у старшому віці також можна захворіти. Ліки. Нестероїдні протизапальні препарати, як-от ібупрофен, напроксен тощо, не викликають хворобу Крона, але можуть погіршити стан та призвести до запалення кишківника.

Нестероїдні протизапальні препарати, як-от ібупрофен, напроксен тощо, не викликають хворобу Крона, але можуть погіршити стан та призвести до запалення кишківника. Довкілля . За статистикою, ті, хто живе у промислово розвинутих містах, частіше хворіють на хворобу Крона.

. За статистикою, ті, хто живе у промислово розвинутих містах, частіше хворіють на хворобу Крона. Збій імунної системи . Імунна система організму (яка зазвичай забезпечує захист від стороннього тіла) не розпізнає власні тканини і атакує саму себе. Це може бути спровоковано інфекцією або порушенням балансу корисних і шкідливих бактерій у кишківнику.

. Імунна система організму (яка зазвичай забезпечує захист від стороннього тіла) не розпізнає власні тканини і атакує саму себе. Це може бути спровоковано інфекцією або порушенням балансу корисних і шкідливих бактерій у кишківнику. Інші фактори. Наприклад, стрес, неповноцінне харчування, гормональні зміни, шкідливі звички (куріння) збільшують ризик розвитку хвороби Крона.

Сьогодні науковці продовжують досліджувати цю проблему для кращого розуміння причин її виникнення та розробки ефективних методів діагностики, лікування і профілактики.

Основні методи діагностики:

Аналіз крові можна зробити для виявлення анемії, запалення та дефіциту вітамінів і мінералів.

Аналіз зразків калу може бути рекомендовано для перевірки на наявність запалення та виключення проблем, пов’язаних з інфекцією.

Спеціальний тест кальпротектин фекальний допоможе визначити, чи є запалення кишківника.

Крім того, лікар може дати направлення на УЗД тонкої кишки та малого тазу, рентген черевної порожнини, ендоскопічні дослідження і навіть КТ або МРТ.

Лікування хвороби Крона

Хвороба Крона не має єдиного універсального методу лікування, оскільки її природа і механізми розвитку складні і різноманітні. Зазвичай метою лікування є досягнення ремісії (відсутність активного запалення) і підтримання стабільного стану пацієнта.

Медикамендозні методи

Препарати для зменшення запалення травної системи – системні (стероїдні гормони), топічні (протизапальні кишкові засоби).

Ліки для запобігання рецидивам запалення – таблетки або ін’єкції.

Операція з видалення невеликої частини травної системи – іноді це може бути тактикою вибору, коли консервативне лікування не є ефективним, а стан пацієнта – важким.

До народних методів належить періодичне голодування – до одного місяця, настої трав, уринотерапія, вживання перекису водню, внутрішньовенне введення бікарбонату натрію, різноманітні біодобавки та пробіотики, виявлення резонансу мікробіому кишківника та його “корекція” і навіть трансплантація калу.

– Багато хто з пацієнтів таке практикує, але зазвичай це призводить лише до ускладнень, стійкого загострення, оперативних втручань, а іноді й до смерті, – застерігає лікарка.

Дієта грає важливу роль у лікуванні хвороби Крона, оскільки деякі продукти можуть спричиняти загострення симптомів, тоді як інші можуть сприяти полегшенню.

Що можна їсти:

Легкозасвоювані продукти: каші, курячий бульйон, ягоди та фрукти без шкірки.

М’ясо з низьким вмістом жиру: курку, індичку, телятину і рибу, багату на Омега-3 жирні кислоти – лосось, сардини, тунець.

Ферментовані продукти: йогурти з молочнокислими бактеріями (пробіотиками) можуть покращити роботу кишечника.

Варені або тушковані овочі без шкірки, овочеві або фруктові пюре.

Чого краще уникати:

Продуктів з великою кількістю цукру та багатих на клітковину, фруктів зі шкіркою, жирної і смаженої їжі, газованих напоїв, алкоголю і кави, оскільки вони можуть подразнювати кишківник.

Важливо пам’ятати, що реакція на продукти може варіюватися в кожної людини з хворобою Крона. Краще проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб розробити індивідуальний план харчування.

Люди з хворобою Крона потребують постійного спостереження за своїм станом. Але якщо симптоми добре контролюються, можна повноцінно жити, почуватися добре і перебувати в довгому періоді ремісії.