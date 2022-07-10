41-летняя светская львица, кумир миллионов женщин Ким Кардашьян рассказала, что из-за попытки быстро похудеть, в ее организме возникла вспышка псориаза, которая привела к псориатическому артриту.
Каковы причины, симптомы и лечение псориатического артрита, Факты ICTV расспросили врача-терапевта общей практики Людмилу Сердюк.
— Псориатический артрит – довольно болезненное состояние, обусловленное воспалением суставов на фоне появления на теле бляшек в виде красных пятен с чешуйками — псориаза, — рассказывает Людмила Сердюк.
По ее словам, характерными симптомами псориатического артрита являются также:
- хроническая усталость;
- отечность суставов;
- боли в позвоночнике;
- мышечная боль;
- скованность движений.
Причины псориатического артрита
Псориатический артрит — заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать здоровые клетки организма. До сих пор у медиков нет четкого понимания, почему это происходит.
Среди наиболее вероятных причин называются:
- генетическая предрасположенность;
- вирусная или бактериальная инфекции;
- физические травмы.
Диагностируют псориатический артрит с помощью специальных обследований: анализ крови на ревматоидный фактор и рентгенологическое исследование.
Лечение
Лечение псориатического артрита подразумевает контролирование сыпи и уменьшение воспаления суставов.
В зависимости от тяжести заболевания врач, как правило, выписывает базисные противоревматические препараты.
Фото: Ким Кардашьян