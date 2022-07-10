41-летняя светская львица, кумир миллионов женщин Ким Кардашьян рассказала, что из-за попытки быстро похудеть, в ее организме возникла вспышка псориаза, которая привела к псориатическому артриту.

Каковы причины, симптомы и лечение псориатического артрита, Факты ICTV расспросили врача-терапевта общей практики Людмилу Сердюк.

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— Псориатический артрит – довольно болезненное состояние, обусловленное воспалением суставов на фоне появления на теле бляшек в виде красных пятен с чешуйками — псориаза, — рассказывает Людмила Сердюк.

По ее словам, характерными симптомами псориатического артрита являются также:

хроническая усталость;

отечность суставов;

боли в позвоночнике;

мышечная боль;

скованность движений.

Причины псориатического артрита

Псориатический артрит — заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать здоровые клетки организма. До сих пор у медиков нет четкого понимания, почему это происходит.

Среди наиболее вероятных причин называются:

генетическая предрасположенность;

вирусная или бактериальная инфекции;

физические травмы.

Диагностируют псориатический артрит с помощью специальных обследований: анализ крови на ревматоидный фактор и рентгенологическое исследование.

Лечение

Лечение псориатического артрита подразумевает контролирование сыпи и уменьшение воспаления суставов.

В зависимости от тяжести заболевания врач, как правило, выписывает базисные противоревматические препараты.

Фото: Ким Кардашьян