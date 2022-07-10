41-річна світська левиця, кумир мільйонів жінок Кім Кардаш’ян розповіла, що через спробу швидко схуднути, в її організмі виник спалах псоріазу, який призвів до псоріатичного артриту.

Які причини, симптоми та лікування псоріатичного артриту, Факти ICTV розпитали лікаря-терапевта загальної практики Людмилу Сердюк.

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– Псоріатичний артрит – досить хворобливий стан, обумовлений запаленням суглобів на тлі появи на тілі бляшок у вигляді червоних плям з лусочками – псоріазу, – розповідає Людмила Сердюк.

За її словами, характерними симптомами псоріатичного артриту є також:

хронічна втома;

набряклість суглобів;

болі в хребті;

м’язовий біль;

скутість рухів.

Причини псоріатичного артриту

Псоріатичний артрит – захворювання, при якому імунна система починає атакувати здорові клітини організму. Досі у медиків немає чіткого розуміння, чому це відбувається.

Серед найбільш ймовірних причин називаються:

генетична схильність;

вірусна або бактеріальна інфекції;

фізичні травми.

Діагностують псоріатичний артрит за допомогою спеціальних обстежень: аналіз крові на ревматоїдний фактор та рентгенологічне дослідження.

Лікування

Лікування псоріатичного артриту має на увазі контролювання висипу і зменшення запалення суглобів.

Залежно від тяжкості захворювання лікар, як правило, виписує базисні протиревматичні препарати.

Фото: Кім Кардаш’ян