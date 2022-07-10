41-річна світська левиця, кумир мільйонів жінок Кім Кардаш’ян розповіла, що через спробу швидко схуднути, в її організмі виник спалах псоріазу, який призвів до псоріатичного артриту.
Які причини, симптоми та лікування псоріатичного артриту, Факти ICTV розпитали лікаря-терапевта загальної практики Людмилу Сердюк.
– Псоріатичний артрит – досить хворобливий стан, обумовлений запаленням суглобів на тлі появи на тілі бляшок у вигляді червоних плям з лусочками – псоріазу, – розповідає Людмила Сердюк.
За її словами, характерними симптомами псоріатичного артриту є також:
- хронічна втома;
- набряклість суглобів;
- болі в хребті;
- м’язовий біль;
- скутість рухів.
Причини псоріатичного артриту
Псоріатичний артрит – захворювання, при якому імунна система починає атакувати здорові клітини організму. Досі у медиків немає чіткого розуміння, чому це відбувається.
Серед найбільш ймовірних причин називаються:
- генетична схильність;
- вірусна або бактеріальна інфекції;
- фізичні травми.
Діагностують псоріатичний артрит за допомогою спеціальних обстежень: аналіз крові на ревматоїдний фактор та рентгенологічне дослідження.
Лікування
Лікування псоріатичного артриту має на увазі контролювання висипу і зменшення запалення суглобів.
Залежно від тяжкості захворювання лікар, як правило, виписує базисні протиревматичні препарати.
Фото: Кім Кардаш’ян