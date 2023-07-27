Хотя носовые кровотечения редко опасны для жизни, они могут вызывать беспокойство и иногда их трудно контролировать.

Почему возникают носовые кровотечения? Об этом и многом другом расскажет отоларинголог ведущей американской клиники Сара Паккард.

Кровотечение из носа, возникает при разрыве небольшого кровеносного сосуда в носу. Кровотечение чаще всего возникает из носовой перегородки, которая разделяет две стороны нашего носа с внутренней стороны.

— Сосуд может лопнуть по нескольким причинам. самые распространенные — ковыряние в носу, сильное сморкание или удар по лицу, — говорит отоларинголог.

Носовые кровотечения чаще возникают, когда слизистая оболочка носа сухая и раздраженная, при аллергии или при инфекции верхних дыхательных путей.

Другие менее распространенные причины кровотечения из носа: диагностированная гемофилия, прием антикоагулянтов для лечения заболеваний сердца, новообразования в носу, перфорация перегородки, неконтролируемое высокое кровяное давление.

Носовые кровотечения бывают двух видов — передние и задние.

Передние начинаются в передней части носа. Они встречаются наиболее часто. Обычно такое кровотечению не длительное и происходит из одной ноздри.

Так называемые, задние носовые кровотечения встречаются реже. Кровить начинает сосуд в задней части носовой полости. Этот тип носового кровотечения более серьезный и часто требует неотложной медицинской помощи.

Чтобы избежать кровотечения из носа, Сара Паккард рекомендует следовать этим правилам:

избегайте энергичного сморкания и засовывания салфеток или ваты в нос;

используйте безрецептурные солевые спреи для носа, чтобы увлажнить слизистую оболочку;

если вы курите, подумайте о том, чтобы бросить. Табачный дым высушивает слизистую оболочку носа и увеличивает риск носовых кровотечений.

— Если кровь из носа застала вас врасплох, не паникуйте. К счастью, большинство носовых кровотечений останавливаются сами по себе через несколько минут, — успокаивает доктор Паккард.

Что можно сделать самому, без медицинской помощи. Сара Паккард называет четыре шага.

Первый. Если возможно, впрысните безрецептурное противозастойное средство для носа два-три раза в кровоточащую ноздрю или смочите ватный тампон противозастойным спреем и вставьте вату в кровоточащую ноздрю.

Второй. Зажмите ноздрю пальцами и не ослабляйте давление до остановки кровотечения.

Третий. Слегка наклонитесь вперед, чтобы кровь не попала в горло. Дышите через рот.

Четвертый. Аккуратно высморкайтесь, чтобы удалить сгустки крови.

Повторите шаги, если кровотечение не остановится через 15 минут.

Как только кровотечение остановится, избегайте физических нагрузок до конца дня. Начните ежедневно увлажнять нос солевым раствором два-три раза в день в течение одной-двух недель.

Если кровотечение не удается остановить на протяжении 30 минут и вы чувствуете слабость, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Источник: Mayo clinic