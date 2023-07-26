Ночью детские отоларингологи больницы Святого Николая спасли 10-летнего Дмитрика от большой потери крови, которая более часа шла из носа.

С помощью лекарств и тугого тампонирования носовых ходов с перекрытием поврежденного сосуда отоларингологам кровотечение таки удалось остановить.

Хорошо, что с недавних пор, чтобы оказывать немедленную помощь при неотложных состояниях у детей, отделение начало круглосуточный прием пациентов.

Мальчика в полночь в больницу доставила скорая помощь с большой кровопотерей — был поврежден крупный сосуд носовой перегородки. Это случилось, когда мальчик укладывался спать.

Раньше удавалось достаточно быстро остановить кровь из носа, что иногда случалось с Дмитриком, но не в этот раз. Родители не могли остановить кровотечение из носа в течение часа.

Действовать нужно было немедленно — ребенок мог потерять слишком много крови и, в конце концов, потерять сознание.

После стабилизации состояния Дмитрика и проведения всех необходимых обследований уже на следующий день мальчик вернулся домой. Были даны рекомендации для предупреждения повторений кровотечения из сосуда.

Носовые кровотечения, посторонние предметы в ухе, горле или носу, острые воспаления, травмы и повреждения ЛОР-органов — с этим чаще всего обращаются к врачам Центра. Часто при опасных состояниях нужна срочная помощь специалиста. Как вот случилось с Дмитриком.

Если ребенок поступает с тяжелыми комбинированными или черепно-мозговыми травмами, детские отоларингологи работают в составе мультидисциплинарной команды специалистов — хирургов, нейрохирургов, анестезиологов и физических терапевтов.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова