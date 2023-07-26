Уночі дитячі отоларингологи лікарні Святого Миколая врятували 10-річного Дмитрика від великої втрати крові, що понад годину йшла з носа.

За допомогою ліків та тугого тампонування носових ходів із перекриванням пошкодженої судини отоларингологам кровотечу таки вдалося зупинити.

Добре, що віднедавна, аби надавати негайну допомогу при невідкладних станах у дітей, відділення розпочало цілодобовий прийом пацієнтів.

Хлопчика опівночі до лікарні доставила швидка допомога з великою крововтратою – була пошкоджена велика судина носової перегородки. Це трапилося, коли хлопчик вкладався спати.

Раніше вдавалося досить швидко зупинити кров з носа, що іноді траплялося з Дмитриком, але не цього разу. Батьки не могли зупинити кровотечу з носа протягом години.

Діяти потрібно було негайно — Дмитрик міг втратити надто багато крові і, зрештою, знепритомніти.

Після стабілізації стану дитини та проведення усіх необхідних обстежень, уже наступного дня хлопчик повернувся додому. Були дані рекомендації для попередження повторень кровотечі з судини.

Носові кровотечі, сторонні предмети у вусі, горлі чи носі, гострі запалення, травми та ушкодження ЛОР-органів — з цим найчастіше звертаються до лікарів Центру. Часто при небезпечних станах потрібна термінова допомога спеціаліста. Як от трапилося з Дмитриком.

Якщо дитина надходить з важкими комбінованими чи черепно-мозковими травмами, дитячі отоларингологи працюють у складі мультидисциплінарної команди фахівців – хірургів, нейрохірургів, анестезіологів та фізичних терапевтів.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова