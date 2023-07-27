Хоча носові кровотечі рідко є небезпечними для життя, вони можуть викликати занепокоєння й іноді їх важко контролювати.

Чому виникають носові кровотечі? Лікарка-отоларинголог провідної американської клініки Майо Сара Паккард детально про все розкаже.

За її словами, кровотеча з носа виникає при розриві невеликої кровоносної судини в носі. Кровотеча найчастіше виникає з носової перегородки.

– Судина може лопнути з кількох причин. Найпоширеніші – колупання в носі, сильне сякання або удар по обличчю, – каже лікарка.

Носові кровотечі частіше виникають, коли слизова оболонка носа суха і подразнена, за алергії або за інфекції верхніх дихальних шляхів.

Інші менш поширені причини кровотечі з носа: діагностована гемофілія, прийом антикоагулянтів для лікування захворювань серця, новоутворення в носі, перфорація перегородки, неконтрольований високий кров’яний тиск.

Носові кровотечі бувають двох видів – передні та задні.

Передні носові кровотечі починаються в передній частині носа. Вони трапляються найчастіше. Зазвичай така кровотеча не тривала і відбувається з однієї ніздрі.

Так звані, задні носові кровотечі зустрічаються рідше. Кровоточити починає судина в задній частині носової порожнини. Цей тип носової кровотечі серйозніший і часто потребує невідкладної медичної допомоги.

Щоб уникнути кровотечі з носа, Паккард рекомендує дотримуватися цих правил:

уникайте енергійного сякання і не засовуйте серветки або вату у ніс;

використовуйте безрецептурні сольові спреї для носа, щоб зволожити слизову оболонку носа.

якщо ви курите, подумайте про те, щоб кинути. Тютюновий дим висушує слизову оболонку носа і збільшує ризик носових кровотеч.

– Якщо кров із носа застала вас зненацька, не панікуйте. На щастя, більшість носових кровотеч зупиняються самі по собі через кілька хвилин, – заспокоює доктор Паккард.

Що можна зробити самому, без медичної допомоги. Сара Паккард називає чотири кроки.

Перший. Якщо можливо, впорсніть безрецептурний протизастійний засіб для носа два-три рази в ніздрю, що кровоточить, або змочіть ватний тампон протизастійним спреєм і вставте вату в ніздрю, що кровоточить.

Другий. Затисніть ніздрю пальцями і не послаблюйте тиск до зупинки кровотечі.

Третій. Злегка нахиліться вперед, щоб кров не потрапила в горло. Дихайте через рот.

Четвертий. Акуратно висякайтеся, щоб видалити згустки крові.

Повторіть кроки, якщо кровотеча не зупиниться за 15 хвилин.

Щойно кровотеча зупиниться, уникайте фізичних навантажень до кінця дня. Почніть щодня зволожувати ніс сольовим розчином два-три рази на день протягом одного-двох тижнів.

Якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 30 хвилин і ви відчуваєте слабкість, терміново зверніться за медичною допомогою.

Джерело: Mayo clinic