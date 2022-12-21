Промивання носа – дуже корисна гігієнічна процедура, яка допоможе не лише вилікувати інфекцію, а й працює як профілактика.

Зазвичай ніс промивають спеціальними розчинами. Проте аптечні засоби невиправдано дорогі, тому корисно знати, як зробити соляний розчин в домашніх умовах.

Факти ICTV запитали у лікаря, як самостійно зробити соляний розчин для промивання носа.

Зараз дивляться

Рецепт соляного розчину для промивання носа

Лікар Сергій Ткач зазначає, що виготовити соляний розчин для промивання носових пазух дуже просто.

– Для цього знадобиться лише два інгредієнти: сіль та вода. Потрібно взяти 1 літр води та розчинити у ній 9 грамів солі. Для промивання носа це ідеальні пропорції, виходить 0,9% фізрозчин. Далі ставимо посудину на вогонь до закипання. Розчин не повинен кипіти 10 хв, достатньо 1-2 хв. Головне, аби розчинилася сіль, – розповідає лікар.

За його словами, це найкращий рецепт соляного розчину, який можна зробити в домашніх умовах.

– Промивати ніс можна лише після того, як розчин охолоне та стане приємної температури, – підсумовує лікар.

Як промивати ніс в домашніх умовах

Наберіть готовий розчин у жменю або в маленьку ємність.

Схиліть голову над ванною.

Обережно залийте соляний розчин в одну носову пазуху.

Виплюньте розчин через рот (сольовий розчин має пройти через носогорло та витекти через рот).

Є ще один варіант промивання:

Налийте соляний розчин у чайник чи іншу ємність.

Схиліть голову над ванною (станьте боком).

Повільно вливайте рідину в одну носову пазуху.

Розчин має витекти з іншої ніздрі.

Такий спосіб відрізняється тим, що розчин не потрапляє у горлянку, а вільно витікає з носових пазух.

Навіщо промивати ніс та яка від цього користь

Якщо у вас зʼявляється нежить, необхідно відразу готувати собі соляний розчин та промивати ніс. Промивання здійснюється для:

профілактики — знезараження, очищення та зволоження. Промивання допоможе підвищити опірність організму до інфекційних захворювань в зимовий сезон;

— знезараження, очищення та зволоження. Промивання допоможе підвищити опірність організму до інфекційних захворювань в зимовий сезон; лікування — потрібно робити при нежитю, гаймориті та синуситі.

Промивання носових пазух допомагає зупинити розмноження вірусних мікробів та інфекцій. Відповідно, ви зупиняєте хворобу ще на її початковому етапі.

Тож промивання носа звільняє носові порожнини від слизу; знімає запалення й набряк; допомагає позбутися алергічних реакцій – лікарі рекомендують регулярно промивати ніс людям, які страждають від різноманітних алергій; підвищує імунітет.

Профілактичне промивання носа допоможе підтримувати міцний імунітет організму в період інтенсивного поширення вірусів, а також допомагає ефективніше боротися з інфекцією.