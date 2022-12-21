Промывание носа – очень полезная гигиеническая процедура, которая поможет не только вылечить инфекцию, но и служит как профилактика.

Обычно промывают нос специальными растворами. Однако аптечные средства неоправданно дорогие, поэтому полезно знать, как сделать соляной раствор в домашних условиях.

Факты ICTV спросили у врача, как самостоятельно сделать соляной раствор для промывания носа.

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Рецепт соляного раствора для промывания носа

Врач Сергей Ткач отмечает, что изготовить соляной раствор для промывания носовых пазух очень просто.

— Для этого понадобится только два ингредиента: соль и вода. Нужно взять 1 литр воды и растворить в ней 9 граммов соли. Для промывания носа это идеальные пропорции, получается 0,9% физраствор. Далее ставим сосуд на огонь до закипания. Раствор не должен кипеть 10 мин, достаточно 1-2 мин. Главное, чтобы растворилась соль, — рассказывает врач.

По его словам, это лучший рецепт соляного раствора, который можно сделать в домашних условиях.

— Промывать нос можно только после того, как соляной раствор остынет и станет приятной температуры, — заключает врач.

Как промывать нос в домашних условиях

Наберите готовый раствор в горсть или в маленькую емкость.

Склоните голову над ванной.

Осторожно залейте соляной раствор в одну носовую пазуху.

Выплюньте раствор через рот (солевой раствор должен пройти через носогорло и вытечь через рот).

Есть еще один вариант промывания:

Налейте соляной раствор в чайник или другую емкость.

Склоните голову над ванной (станьте боком).

Медленно вливайте жидкость в одну носовую пазуху.

Раствор должен вытечь из другой ноздри.

Такой способ отличается тем, что раствор не попадает в глотку, а свободно вытекает из носовых пазух.

Зачем промывать нос и какая от этого польза

Если у вас появляется насморк, необходимо сразу готовить себе соляной раствор и промывать нос. Промывка осуществляется для:

профилактики — для обеззараживания, очищения и увлажнения. Промывание поможет повысить сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям в зимний сезон;

— для обеззараживания, очищения и увлажнения. Промывание поможет повысить сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям в зимний сезон; лечение — нужно делать при насморке, гайморите и синусите.

Промывание носовых пазух помогает остановить размножение вирусных микробов и инфекции. Соответственно, вы останавливаете болезнь еще на ее начальном этапе.

Таким образом, промывание носа освобождает носовые полости от слизи; снимает воспаление и отек; помогает избавиться от аллергических реакций — врачи рекомендуют регулярно промывать нос людям, страдающим от разнообразных аллергий; повышает иммунитет.

Профилактическое промывание носа поможет поддерживать крепкий иммунитет организма в период интенсивного распространения вирусов, а также помогает эффективнее бороться с инфекцией.