Мочевой синдром — состояние, приводящее к нарушениям работы мочевого механизма и удаления из организма вредных веществ.

Врач-уролог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV основные причины и методы лечения мочевого синдрома.

Что такое мочевой синдром

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— Этот синдром может быть результатом различных медицинских состояний и заболеваний, таких как инфекции мочевого тракта, камни в мочевом пузыре, почках или мочеточниках, воспалительные заболевания почек, диабет, травма почек, аллергии или другие патологические процессы, — рассказал Андрей Кондратенко.

Его основная сущность заключается в нарушении способности почек очищать кровь от токсинов и лишних веществ и удалять их через мочевые пути.

Причины возникновения мочевого синдрома

Инфекции мочевыводящих путей, бактерии приводят к воспалению мочевого пузыря.

Мочекаменная болезнь может привести к блокированию оттока мочи.

Различные заболевания почек (гломерулонефрит, сахарный диабет, поликистозные болезни почек и другие) могут влиять на фильтрацию мочи и ее состав.

Аллергические реакции.

Лекарственные препараты и токсичные вещества.

Недостаточное или чрезмерное потребление жидкости, а также изменения в диете.

После хирургических операций, в частности на мочевыводящих путях, могут развиваться симптомы мочевого синдрома.

Травмы почек или мочевыводящих путей.

Понимание, какой именно фактор вызвал мочевой синдром, помогает врачам правильно диагностировать и лечить пациентов.

Основные симптомы мочевого синдрома

Симптомы мочевого синдрома могут быть разными в зависимости от причин болезни.

Среди них важными являются увеличенное выделение мочи и специфический цвет, который может быть темным или даже кровяным.

— Моча может стать мутной, красной (с кровяными примесями), темной или слишком светлой, а также может появиться неприятный запах, — пояснил уролог.

Также Андрей Кондратенко отмечает, что может появиться нарушение мочеиспускания: учащенное, иногда болезненное мочеиспускание, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, затрудненное мочеиспускание, мочеиспускание малыми порциями.

Кроме того, пациенты могут чувствовать боль в почках, испытывать сильную жажду и сухость ротовой полости.

Методы лечения и профилактика мочевого синдрома

Лечение мочевого синдрома обычно включает в себя устранение основного заболевания, которое его вызвало.

— Для правильной диагностики и лечения мочевого синдрома важно обратиться к врачу, который проведет необходимые обследования и установит причину возникновения сидрома, — подчеркнул Андрей Кондратенко.

Для эффективной профилактики мочевого синдрома важно придерживаться нескольких ключевых шагов.

Прежде всего следует поддерживать оптимальный уровень гидратации.

— Употребление достаточного количества жидкости ежедневно помогает разжижать мочу и уменьшать риск образования камней в мочевыводящих путях, — рассказывает уролог.

Вторым важным аспектом являются регулярные медицинские осмотры, особенно после 40 лет.

Не стоит забывать о гигиене половых органов и зоны мочевыводящих путей.

Врач также рекомендует стараться не откладывать визит в туалет, когда возникает потребность.

Кроме того, следует воздерживаться от употребления токсичных веществ и лекарственных препаратов без врачебного назначения, поскольку это может способствовать развитию мочевого синдрома и других проблем с почками. Важно придерживаться этих рекомендаций для поддержания почечного здоровья.