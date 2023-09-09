Сечовий синдром – стан, що призводить до порушень роботи сечового механізму та видалення з організму шкідливих речовин.

Лікар-уролог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV основні причини та методи лікування сечового синдрому.

Що таке сечовий синдром

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– Цей синдром може бути результатом різних медичних станів та захворювань, таких як інфекції сечового тракту, каміння у сечовому міхурі, нирках або сечоводах, запальні захворювання нирок, діабет, травма нирок, алергії або інші патологічні процеси, – розповів Андрій Кондратенко.

Його основна сутність полягає в порушенні здатності нирок очищати кров від токсинів та зайвих речовин і видаляти їх через сечові шляхи.

Причини виникнення сечового синдрому

Інфекції сечовивідних шляхів, бактерії призводять до запалення сечового міхура.

Сечокам’яна хвороба може призвести до блокування відтоку сечі.

Різні захворювання нирок (гломерулонефрит, цукровий діабет, полікістозні хвороби нирок та інші) можуть впливати на фільтрацію сечі та її склад.

Алергічні реакції.

Лікарські препарати та токсичні речовини.

Недостатнє або надмірне споживання рідини, а також зміни в дієті.

Після хірургічних операцій, зокрема на сечовивідних шляхах, можуть розвиватися симптоми сечового синдрому.

Травми нирок чи сечовивідних шляхів.

Розуміння, який саме фактор викликав сечовий синдром, допомагає лікарям правильно діагностувати та лікувати пацієнтів.

Основні симптоми сечового синдрому

Симптоми сечового синдрому можуть бути різними залежно від причин хвороби.

Серед них важливими є збільшене виділення сечі та специфічний колір, який може бути темним або навіть кров’яним.

– Сеча може стати мутною, червоною (з кров’яними домішками), темною або надто світлою, а також може зʼявитись неприємний запах, – пояснив уролог.

Також Андрій Кондратенко зазначає, що може з’явитися порушення сечовипускання: почащене, інколи болісне сечовипускання, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, утруднене сечовипускання, сечовипускання малими порціями.

Крім того, пацієнти можуть відчувати біль у нирках, сильну спрагу, сухість ротової порожнини.

Методи лікування та профілактика сечового синдрому

Лікування сечового синдрому зазвичай полягає в усуненні основного захворювання, яке його спричинило.

– Для правильної діагностики та лікування сечового синдрому важливо звернутися до лікаря, який проведе необхідні обстеження та встановить причину виникнення сидрому, – підкреслив Андрій Кондратенко.

Для ефективної профілактики сечового синдрому важливо дотримуватися кількох ключових кроків. Насамперед варто підтримувати оптимальний рівень гідратації.

– Вживання достатньої кількості рідини щоденно допомагає розріджувати сечу та зменшувати ризик утворення каменів у сечовивідних шляхах, – розповідає уролог.

Другим важливим аспектом є регулярні медичні огляди, особливо після 40 років.

Не варто забувати про гігієну статевих органів та зони сечовивідних шляхів.

Лікар також рекомендує намагатися не відкладати візит в туалет, коли виникає потреба.

Крім того, слід утримуватися від вживання токсичних речовин та лікарських препаратів без лікарського призначення, оскільки це може сприяти розвитку сечового синдрому та інших проблем з нирками. Важливо дотримуватися цих рекомендацій для підтримання ниркового здоров’я.